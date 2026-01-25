"بقميص الأهلي".. إبنة ميشيل يانكون تهنئ والدها بعيد ميلاده (صور)

وجهت إليسيا ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي السابق رسالة تهنئة لوالدها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، لتهنئة بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت إليسيا يانكون صورًا لها رفقة والدها بقميص النادي الأهلي، على أنغام أغنية "إنت حبيبي"، وكتبت: " كل سنة وإنت طيب يا بابا، أكتر واحد مجتهد وأفضل مدرب حراس مرمى".

وواصلت: "ياله من مساء، أنا فخورة جدًا بكل ما فعلته ومازلت تفعله، إنت مصدر إلهام لما يبدو عليه التفاني والاحترام والنزاهة".

واختتمت: "عيد ميلاد سعيد، أحبك".