أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

كتب : نهي خورشيد

01:16 ص 25/01/2026
أبدى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رضاه عن نتيجة التعادل السلبي أمام نهضة بركان المغربي، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد يورتشيتش في تصريحات للمؤتمر الصحفي عقب المباراة أنه كان يدرك تماماً صعوبة اللقاء خارج الديار، مشيراً إلى أنه تحدث مع لاعبيه قبل المباراة حول طبيعة المواجهة، موضحاً أن الخروج بنتيجة التعادل في مثل هذه الظروف يعد أمر طبيعي على أن يبدأ الفريق فوراً التحضير لمباراة الجولة الرابعة بالقاهرة.

وأضاف مدرب بيراميدز أن فريقه حقق انتصارين وتعادلاً منذ انطلاق دور المجموعات، وهو ما يدل على البداية الجيدة التي وضعته في صدارة الترتيب، مؤكداً أن الهدف المقبل يتمثل في تحقيق الفوز على نهضة بركان في لقاء القاهرة مطلع الشهر المقبل، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي قبل جولتين من نهاية هذا الدور.

وأشاد يورتشيتش بالأداء الذي قدمه لاعبي بيراميدز خلال المباراة، معتبراً أن الفريق ظهر بمستوى مميز ونجح في العودة بنقطة مهمة للغاية، تمثل خطوة جديدة في طريق المنافسة على اللقب القاري والحفاظ عليه

وكانت المواجهة التي أقيمت على الملعب البلدي بمدينة بركان بدون أهداف، انتهت بالتعادل السلبي، ليواصل بيراميدز تصدره جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بعد بداية قوية في مشواره القاري.

