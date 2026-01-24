مباريات الأمس
"مشاركة ناصر ماهر".. ملخص شوط بيراميدز ونهضة بركان الثاني في دوري أبطال أفريقيا

كتب : نهي خورشيد

11:26 م 24/01/2026

ناصر ماهر

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكاد بيراميدز أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 49 من بداية الشوط الثاني، بعدما انفرد محمود زلاكة بالمرمى إثر مجهود فردي مميز، وراوغ حارس نهضة بركان الذي خرج من مرماه، إلا أن الكرة طالت منه قبل أن يتدخل دفاع الفريق المغربي وينقذها من على خط المرمى.

ورد نهضة بركان بمحاولة خطيرة في الدقيقة 70، إثر تنفيذ ضربة ثابتة من الجهة اليسرى، قابلها أحد لاعبي الفريق برأسية قوية، لكنها علت مرمى أحمد الشناوي ومرت إلى خارج الملعب.

وشهدت الدقيقة 76 الظهور الأول لناصر ماهر بقميص بيراميدز، بعدما شارك بديلاً، في أول مشاركة له مع السماوي عقب انتقاله من صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

وفي الدقائق الأخيرة، عاش بيراميدز لحظات حرجة، بعدما أنقذ القائم الأيسر مرمى أحمد الشناوي من هدف قاتل في الدقيقة 88، إثر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم وحرمت نهضة بركان من خطف الفوز.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بنتيجة 0-0، ليحصد كل فريق نقطة واحدة، ويحافظ الثنائي على صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما يأتي ريفرز يونايتد وباور ديناموز في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة.

يذكر أن اللقاء أُقيم على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، حيث حل بيراميدز ضيفاً على بطل المغرب في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية.

نادي بيراميدز نهضة بركان المغربي دوري أبطال أفريقيا ناصر ماهر

