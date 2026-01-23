الأندية السعودية تستهدف صلاح وفينيسيوس في الانتقالات الصيفية المقبلة

أول تعليق من تريزيجيه بعد قيادته الأهلي للفوز على يانج أفريكانز

"بعد الفوز على يانج أفريكانز".. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تحاول أندية الدرجة الأولي بدوري روشن السعودي التعاقد مع نجوم الصف الأول بمختلف الدوريات العالمية، وذلك لتدعيم صفوفها بأسماء عالمية لامعة قادرة على تقديم تأثير رياضي كبير، إلى جانب تعزيز الرؤية الدولية للمسابقة مع توسيع شعبيته.

وبحسب صحيفة التليجراف البريطانية فأن مسؤولي دوري روشن السعودي حددوا كلاً من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، كأولوية في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

وأشارت الصحيفة إلى أن الأندية السعودية استطلعت عن إمكانية التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا أن هذه المحاولات لم تلق تجاوب من قبل مسؤولي ليفربول، خاصة في ظل رفض الإدارة الدخول في أي مفاوضات بالوقت الحالي.

وأضافت الصحيفة أن الأندية السعودية تعتزم تصعيد محاولاتها بمجرد فتح سوق الانتقالات الصيفية، مستفيدة من الموارد المالية الضخمة المتاحة لديها لتقديم عروض مغرية يصعب على معظم الأندية الأوروبية منافستها.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي ليفربول لمواجهة نظيره بورنموث غداً السبت في الجولة الـ 23 من عمر البريميرليج، فيما يخوض ريال مدريد أيضاً في اليوم ذاته مواجهة أمام فياريال في الجولة الـ 21 من الليجا.