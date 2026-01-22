مباريات الأمس
أبو جريشة يثير الجدل حول أسلوب اللعب ومستقبل هجوم الفراعنة

كتب : نهي خورشيد

05:21 ص 22/01/2026
وجه علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، عدة ملاحظات فنية على أداء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحت قيادة حسام حسن.

أوضح أبو جريشة في تصريحات تلفزيونية أن المهاجم مصطفى محمد كان يتم الدفع به في توقيتات صعبة خلال المباريات، وهو ما حرمه من الظهور بالشكل الأمثل مشيراً إلى أن اللاعب لم يحصل على فرصته الكاملة في البطولة.

وأشار نجم الإسماعيلي السابق إلى أن الطريقة الفنية التي اعتمد عليها الجهاز الفني للفراعنة أسهمت في تقليص دور مصطفى محمد، خاصة في ظل عدم الاعتماد على رأس حربة صريح، والاكتفاء بالثنائي محمد صلاح وعمر مرموش في الخط الأمامي، لافتاً إلى أن استمرار هذه الطريقة خلال الفترة المقبلة قد يؤثر على فرص اللاعب في المشاركة أساسيًا.

وعلى صعيد آخر، اعتبر أبو جريشة أن حصول المنتخب على المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية يعد نتيجة مقبولة ويمكن البناء عليها مستقبلاً، مؤكداً ضرورة الاستعداد المبكر والجيد لبطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال خوض مباريات ودية قوية أمام منتخبات أوروبية وأخرى من أمريكا الجنوبية لرفع مستوى الجاهزية قبل الحدث العالمي.

حسام حسن نتخب مصر لى أبوجريشة كأس الأمم الإفريقية

