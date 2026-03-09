في ظل استعداداته لمواجهة الأهلي، كشفت شبكة "نسمة سبور"، التونسية عن قيام الجهة المنظمة بالدوري التونسي، تأجيل لقاء الترجي أمام وداد الحامة في بطولة كأس تونس.

وأكدت الشبكة أن قرار التأجيل يأتي في ظل استعدادات الترجي لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تتعارض موعد المباراة بلقاء الأهلي.

وتتزامن مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس تونس، المقررة يومي 22 و23 مارس، مع مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والأهلي، والتي ستقام يوم 21 مارس، ما دفع الجهات المنظمة إلى تأجيل المباراة إلى موعد سيتم تحديده لاحقا، بحسب ما ذكرته شبكة "نسمة سبور" التونسية.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب رادس في تونس مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 11 مساء، على أن تقام مباراة الإياب في استاد القاهرة يوم 21 مارس في تمام الساعة 9 مساء.