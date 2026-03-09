أكد الإعلامي أحمد موسى أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعًا تاريخيًا لسعر برميل البترول إلى 119 دولارًا قبل أن يتراجع إلى نحو 90 دولارًا، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تعني ارتفاع أسعار البترول في الدول المستوردة، وأن العالم يواجه وضعًا خطيرًا للغاية مع زيادات كبيرة في الأسعار داخل الولايات المتحدة.

وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لشعبه: "تحملوا"، موضحًا أن الولايات المتحدة لا تستطيع الاعتماد بشكل كامل على السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وأن إغلاق مضيق هرمز أثّر على العالم بأسره.

وأضاف أن مصر ستتأثر أيضًا بهذه الارتفاعات، باعتبار أن ما يحدث تأثير عالمي، قائلًا: "نحن جزء من العالم"، لافتًا إلى وجود طوابير طويلة أمام محطات الوقود في بريطانيا بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هذه الأزمة سيكون لها تداعيات على أسعار السلع والمحاصيل الزراعية والأسمدة، مؤكدًا أن التأثير لن يقتصر على قطاع الطاقة فقط، وقد تمتد أيضًا إلى قطاع العقارات، متوقعًا أن تؤثر سلبًا على الأسعار في مختلف دول العالم.

وأكد أن خلال الأيام الجاية سيتم إعلان حزمة دعم جديدة، وسيتم زيادة الحد الأدنى للأجور، ومن المتوقع أن تصل إلى 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة في حالة ترقب وتجهز إجراءات لدعم المواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية.