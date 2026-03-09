إعلان

محمد علي خير: الحكومة بتجهز حزمة اقتصادية.. رفع الحد الأدنى للأجور قريبًا

كتب : حسن مرسي

10:56 م 09/03/2026

الإعلامي محمد علي خير

حذر الإعلامي محمد علي خير من تداعيات التصعيد في المنطقة، مؤكدًا أن أي حرب بين دولتين أصبحت تشل العالم كله، مستشهدًا بحرب روسيا وأوكرانيا وتأثيرها، والضربات على إيران ونتائجها، مؤكدًا أن الاقتصاد العالمي لا يتحمل مثل هذه الهزات.

وقال خير خلال برنامجه "المصري أفندي" على فضائية "الشمس"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل رسائل واضحة وقوية خلال الندوة التثقيفية 43 للقوات المسلحة، حيث قال إن إثيوبيا تلعب في العمق الاستراتيجي لمصر عبر السودان، وأن أي مغامرات في حوض النيل أو القرن الأفريقي ستترتب عليها تداعيات لا يمكن احتواؤها.

وأضاف أن الحكومة تبشر بحزمة اقتصادية لدعم المواطن، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور قريبًا، واعتماد إجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك، منها تقليل السفريات الخارجية والفعاليات والمهرجانات، ومراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، وخفض الواردات من السلع تامة الصنع غير الأساسية.

ولفت إلى أن مصر تواجه في مارس الحالي سداد ديون بقيمة 18 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الجنيه المصري تراجع 10% خلال أسبوع واحد فقط، وأن الحكومة في حالة ترقب: "يا رب الحرب تتوقف والبنزين يرجع برميل البترول وما أزودش على المواطن".

وأكد أن مصر ليست الدولة الوحيدة المتضررة، بل الاقتصاد العالمي كله يعاني من تداعيات هذه الحرب.

