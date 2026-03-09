مباريات الأمس
الدوري المصري

طلائع الجيش

2 1
21:30

الأهلي

الدوري المصري

البنك الأهلي

0 1
21:30

بيراميدز

الدوري الإسباني

اسبانيول

1 1
22:00

ريال أوفييدو

كأس الاتحاد الإنجليزي

وست هام يونايتد

2 1
21:30

برينتفورد

صلاح ومرموش وجهًا لوجه.. نتائج قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب : محمد عبد السلام

10:11 م 09/03/2026
  عرض 3 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي وسالفورد (4)
  • عرض 3 صورة
    مباراة مانشستر سيتي

أسفرت قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهات قوية، أبرزها الصدام المرتقب بين مانشستر سيتي وليفربول.

وشهدت القرعة مواجهة مصرية قوية بين الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

وفي مواجهة أخرى، يلتقي تشيلسي مع مفاجأة البطولة بورت فايل، الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الإنجليزية، ويقبع في المركز الأخير بجدول الترتيب.

وكان بورت فايل قد حجز مقعده في ربع النهائي بعدما نجح في إقصاء سندرلاند بالفوز عليه بهدف دون مقابل.

مواجهات دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي:

ساوثامبتون ضد أرسنال

تشيلسي ضد بورت فيل

مانشستر سيتي ضد ليفربول

الفائز من مباراة وست هام و برينتفورد ضد ليدز يونايتد

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 4 و5 أبريل المقبل.

نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي كأس الاتحاد الإنجليزي

