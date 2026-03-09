أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد افتتاحه التهديف بقميص برشلونة

احتفى نادي برشلونة الإسباني بالظهور الأول للنجم المصري حمزة عبد الكريم، رفقة فريق الشباب بالنادي تحت 19 عاما أمام هويسكا أمس بالدوري.

وشارك عبد الكريم أمس الأحد 8 مارس الجاري، رفقة الفريق الإسباني أمام هويسكا، بالجولة 23 من الدوري الإسباني للشباب تحت 19 عاما.

وقدم النجم المصري الشاب، مستوى مميز رفقة الفريق الكتالوني، حيث نجح في تسجيل هدف في ظهوره الأول رفقة الفريق، بالإضافة إلى حصوله على ركلة جزاء ولكن لم يتمكن زميله من ترجمتها لهدف.

ونشر الحساب الرسمي لفريق برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو للهدف الذي أحرزه عبد الكريم أمس وكتب: "‏فاتحة خير، والقادم أجمل وأفضل يا حمزة".

نتيجة مباراة برشلونة تحت 19 عاما

وكان فريق برشلونة تحت 19 عاما تعادل بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الـ23 بالدوري الإسباني للشباب.

وفي سياق متصل، يستعد فريق برشلونة تحت 19 عاما لملاقاة نظيره فريق ديبورتيفو لاكورونيا، يوم الخميس المقبل في بطولة كأس إسبانيا للشباب.

والجدير بالذكر أن عبد الكريم، كان قد انتقل برشلونة الإسباني في يناير الماضي، قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، مع وجود بند شراء مقابل 3 ملايين يورو.

