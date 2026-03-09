مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:30

بيراميدز

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال أوفييدو

كأس الاتحاد الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
21:30

برينتفورد

جميع المباريات

إعلان

"فتحة خير".. برشلونة يحتفي بهف حمزة عبد الكريم أمام هويسكا بالدوري

كتب : يوسف محمد

07:57 م 09/03/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (4)
  • عرض 13 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (6)
  • عرض 13 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (2)
  • عرض 13 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (9)
  • عرض 13 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (8)
  • عرض 13 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (7)
  • عرض 13 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (5)
  • عرض 13 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (10)
  • عرض 13 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (3)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مشاركة حمزة عبد الكريم مع برشلونة تحت 19 عاما (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مشاركة حمزة عبد الكريم مع برشلونة تحت 19 عاما (8)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مشاركة حمزة عبد الكريم مع برشلونة تحت 19 عاما (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفى نادي برشلونة الإسباني بالظهور الأول للنجم المصري حمزة عبد الكريم، رفقة فريق الشباب بالنادي تحت 19 عاما أمام هويسكا أمس بالدوري.

وشارك عبد الكريم أمس الأحد 8 مارس الجاري، رفقة الفريق الإسباني أمام هويسكا، بالجولة 23 من الدوري الإسباني للشباب تحت 19 عاما.

وقدم النجم المصري الشاب، مستوى مميز رفقة الفريق الكتالوني، حيث نجح في تسجيل هدف في ظهوره الأول رفقة الفريق، بالإضافة إلى حصوله على ركلة جزاء ولكن لم يتمكن زميله من ترجمتها لهدف.

ونشر الحساب الرسمي لفريق برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو للهدف الذي أحرزه عبد الكريم أمس وكتب: "‏فاتحة خير، والقادم أجمل وأفضل يا حمزة".

نتيجة مباراة برشلونة تحت 19 عاما

وكان فريق برشلونة تحت 19 عاما تعادل بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الـ23 بالدوري الإسباني للشباب.

وفي سياق متصل، يستعد فريق برشلونة تحت 19 عاما لملاقاة نظيره فريق ديبورتيفو لاكورونيا، يوم الخميس المقبل في بطولة كأس إسبانيا للشباب.

والجدير بالذكر أن عبد الكريم، كان قد انتقل برشلونة الإسباني في يناير الماضي، قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، مع وجود بند شراء مقابل 3 ملايين يورو.

أقرأ أيضًا:

بيراميدز يعترض على طاقم تحكيم مباراته أمام البنك الأهلي

"مواجهة أمام السعودية".. إلغاء معسكر منتخب مصر في مارس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبد الكريم برشلونة الدوري الإسباني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حكم صلاة التهجد وعدد ركعاتها ووقت أدائها.. 7 معلومات مهمة يجب أن تعرفها
جنة الصائم

حكم صلاة التهجد وعدد ركعاتها ووقت أدائها.. 7 معلومات مهمة يجب أن تعرفها

الشموع المعطرة بالمنزل.. هل تسبب الإصابة بالسرطان
نصائح طبية

الشموع المعطرة بالمنزل.. هل تسبب الإصابة بالسرطان

بعد نفي شائعة الغيبوبة.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر في العناية المركزة
دراما و تليفزيون

بعد نفي شائعة الغيبوبة.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر في العناية المركزة
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
أخبار مصر

من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
ضبط شخصين يروعان السائقين بالحجارة بالإسكندرية الزراعي بالقليوبية
أخبار المحافظات

ضبط شخصين يروعان السائقين بالحجارة بالإسكندرية الزراعي بالقليوبية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة