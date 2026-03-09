مباريات الأمس
تصريحات فليك قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد عبد السلام

09:56 م 09/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    برشلونة ضد ألافيس
  • عرض 3 صورة
    برشلونة ضد ريال بيتيس

أكد هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة،خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء نيوكاسل يونايتد غدا، أن الدوري الإنجليزي الممتاز يعد الأقوى عالميا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن فريقه قادر على منافسة أندية إنجلترا وإظهار أسلوبه الخاص.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وبرشلونة

ويستعد برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نيوكاسل يونايتد غدا الثلاثاء على ملعب نيوكاسل، في تمام الساعة العاشرة مساء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، تحدث فليك عن علاقته مع المدرب السابق للفريق تشافي هيرنانديز، مؤكدا أنهما تبادلا الحديث خلال زيارة سابقة، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل ما دار بينهما، معتبرا أن الأمر يظل مسألة شخصية.

وعن المباراة المرتقبة، شدد المدرب الألماني على أن نيوكاسل فريق قوي يعتمد على الضغط المكثف، ما يتطلب من لاعبيه التحلي بالشجاعة والانضباط الدفاعي طوال اللقاء، خاصة أن المواجهة ستقام على مباراتين.

كما أشار فليك إلى أن فريقه راجع أداءه في مباراة أتلتيكو مدريد بالكأس، موضحا أن الفريق لم يدافع بالشكل الجماعي المطلوب، وهو ما تم تحليله والعمل على تصحيحه.

وأكد المدرب الألماني أنه رغم استقبال الفريق لعدد من الأهداف، فإن برشلونة يمتلك قوة هجومية كبيرة، مستشهدا بخبرته السابقة مع بايرن ميونخ.

وأشاد فليك بالمواهب الشابة في الفريق، مثل باو كوبارسي وفيرمين لوبيز ولامين يامال ومارك بيرنال، مؤكدًا أن مستواهم الفني يمنح الفريق جودة كبيرة، وأن كوبارسي يقدم أداء مميزا في الخط الدفاعي رغم صغر سنه.

وفي ختام حديثه، شدد فليك على ضرورة أن يلعب برشلونة بثقة وشجاعة أمام فريق يتمتع بالسرعة والمهارة مثل نيوكاسل، مؤكدا أن الفريق الكتالوني يجب أن يجد الحلول المناسبة لمواجهة هذا الأسلوب قبل لقاء الإياب الذي سيقام في كامب نو يوم الأربعاء الموافق 18 مارس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تصريحات هانز فليك برشلونة دوري أبطال أوروبا

