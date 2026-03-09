فقد 30%.. أسعار النفط تهبط بشكل مفاجئ تحت 90 دولارًا

شهدت أسعار النفط اليوم تقلبات حادة، حيث انخفض سعر خام برنت إلى 83.92 دولار للبرميل بعد أن وصل في بداية التعاملات إلى 119.46 دولار، فيما تراجع الخام الأمريكي غرب تكساس إلى 81.25 دولار للبرميل بعد أن سجل 119.43 دولارًا.

وجاءت هذه التحركات بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة "سي بي إس"، مشيرًا إلى أن الحرب الإيرانية "انتهت إلى حد كبير" وأن "إيران لا تملك أسطولًا بحريًا أو اتصالات أو سلاح جو". وأضاف ترامب أنه يفكر في شخص يمكن أن يحل محل مجتبى خامنئي، الذي تم تنصيبه مرشدًا لإيران خلفًا لوالده.