إعلان

فقد 30%.. أسعار النفط تهبط بشكل مفاجئ تحت 90 دولارًا

كتب : أحمد الخطيب

10:53 م 09/03/2026

أسعار النفط تهبط بشكل مفاجئ تحت 90 دولارًا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت أسعار النفط اليوم تقلبات حادة، حيث انخفض سعر خام برنت إلى 83.92 دولار للبرميل بعد أن وصل في بداية التعاملات إلى 119.46 دولار، فيما تراجع الخام الأمريكي غرب تكساس إلى 81.25 دولار للبرميل بعد أن سجل 119.43 دولارًا.

وجاءت هذه التحركات بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة "سي بي إس"، مشيرًا إلى أن الحرب الإيرانية "انتهت إلى حد كبير" وأن "إيران لا تملك أسطولًا بحريًا أو اتصالات أو سلاح جو". وأضاف ترامب أنه يفكر في شخص يمكن أن يحل محل مجتبى خامنئي، الذي تم تنصيبه مرشدًا لإيران خلفًا لوالده.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار النفط خام برنت غرب تكساس الحرب الإيرانية دونالد ترامب انخفاض النفط أسواق الطاقة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
أخبار وتقارير

"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
مفاوضات أوكرانيا وصراع إيران.. ماذا دار في "مكالمة الساعة" بين بوتين وترامب؟
شئون عربية و دولية

مفاوضات أوكرانيا وصراع إيران.. ماذا دار في "مكالمة الساعة" بين بوتين وترامب؟
إيران تعلن إسقاط 82 مسيرة أمريكية وإسرائيلية و4 مقاتلات "إف 15" منذ بداية
شئون عربية و دولية

إيران تعلن إسقاط 82 مسيرة أمريكية وإسرائيلية و4 مقاتلات "إف 15" منذ بداية
ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري
رياضة محلية

ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري
25 صورة لـ فساتين زفاف النجمات في مسلسلات رمضان 2026- من الأجمل
رمضان ستايل

25 صورة لـ فساتين زفاف النجمات في مسلسلات رمضان 2026- من الأجمل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟