موعد سفر بعثة بيراميدز إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد عبد السلام

09:51 م 09/03/2026
تغادر القاهرة بعثة فريق نادي بيراميدز مساء غد الثلاثاء في طريقها إلى المغرب استعدادا لمواجهة نادي الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الجيش الملكي في الثانية عشرة من صباح السبت المقبل على الملعب الأولمبي بالرباط في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يؤدي فريق بيراميدز تدريبه الأخير غدا ويتوجه بعد الإفطار إلى مطار القاهرة الدولي حيث يغادر إلى الرباط على متن طائرة خاصة من أجل خوض اللقاء.

ويستضيف فريق بيراميدز الجيش الملكي على ملعب الدفاع الجوي في إياب دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الموافق 21 مارس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد سفر بيراميدز دوري أبطال أفريقيا

