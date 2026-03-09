"نحتاج لليقظة".. سلوت يتحدث عن مواجهة جالاتا سراي بدوري الأبطال

تحدث المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن المواجهة المرتقبة أمام جالاتا سراي غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح سلوت، في تصريحات نقلتها شبكة ليفربول إيكو الإنجليزية، أن الجهاز الفني للفريق تابع عددًا من مباريات جالاتا سراي مؤخرًا من أجل دراسة المنافس بشكل جيد قبل المواجهة المرتقبة.

سلوت يتحدث عن مدرب ولاعبي جالاتا سراي

أكد مدرب ليفربول أنه يكن احترامًا كبيرًا لمدرب جالاتا سراي، مشيرًا إلى أنه لاعب ومدرب ناجح، كما أشار إلى فوز الفريق التركي مؤخرًا على بشكتاش رغم اللعب بعشرة لاعبين، وهو ما يعكس الروح القتالية الكبيرة التي يتمتع بها الفريق.

وأضاف أن لاعبي جالاتا سراي يمتلكون جودة كبيرة ويقاتلون دائمًا بدعم جماهيرهم، مؤكدًا أن فريقه يحتاج إلى الظهور في أفضل حالاته خلال المباراة المقبلة قبل لقاء الإياب.

وأشار سلوت إلى أن الفارق لم يكن كبيرًا بين الفريقين في مباراة سبتمبر الماضية ضمن مرحلة الدوري، والتي خسرها ليفربول بهدف دون رد، موضحًا أن اللعب المفتوح كان متقاربًا وأن ركلة الجزاء كانت السبب في حسم المواجهة.

وأكد أن خوض هذه التجربة سابقًا قد يمنح فريقه أفضلية نسبية، خاصة بعد الأجواء الصعبة التي واجهها اللاعبون في المباراة الماضية، حيث كانت صافرات الاستهجان مرتفعة للغاية عندما كانت الكرة بحوزة ليفربول.

واختتم سلوت تصريحاته بالتأكيد على أن جالاتا سراي يمتلك العديد من الأسلحة الهجومية، مشيرًا إلى خطورة المهاجم أوسيمين والسرعة الكبيرة التي يتمتع بها لاعبو الفريق، وهو ما يتطلب يقظة كبيرة من لاعبي ليفربول خلال المباراة.

إقرأ أيضًا:

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة طلائع الجيش.. زيزو بديلًا



بيراميدز يعترض على طاقم تحكيم مباراته أمام البنك الأهلي



