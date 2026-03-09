إعلان

السجن المشدد 7 سنوات لسائقين روعا مواطنًا بالسيف والسنجة

كتب : أحمد عادل

10:55 م 09/03/2026

تعبيرية عن محاكمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، بحضور أيمن رأفت رئيس النيابة، بمعاقبة سائق ميكروباص وسائقي توك توك بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لقيامهم بأعمال البلطجية وبترويع مواطن بالسلاح الأبيض (سيف وسنجة) وسلاح ناري (فرد خرطوش) عقب مشادة كلامية بينهم على أولوية المرور فى مدينة 6 أكتوبر.

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية رصدت أعمال بلطجة بالسيف والسنجة والسلاح الناري والتى تم تصويرها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

تفاصيل الحكم على سائقين روعا مواطنا بالسيف والسنجة

وأشارت التحقيقات إلى أنه تبين أثناء قيام طبيب باستقلال سيارته والتوجه من منزله إلى عيادته في مدينة 6 أكتوبر قام سائق ميكروباص بمحاولة المرور بدلا منه رغم خطأ الميكروباص وعندما حاول الطبيب التحدث مع السائق حاول التعدي عليه وقام بمطارته، فيما قام سائقي توك توك على معرفة مع سائق الميكروباص باستيقافه وإخراج سنج وسيوف وفرد خرطوش واستعراض البلطجة والترويع للمواطن.

وبإلقاء القبض على المتهمين أمرت النيابة العامة بعرضهم على الطب الشرعي تبين أنهم يتعاطون المواد المخدرة الممثلة في الحشيش والترامادول، وقدمت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب التي أصدرت حكمها المتقدم.

ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها أن ظاهرة البلطجية والترويع قد انتشرت انتشارا واسعا خلال الفترة الماضية من حمل الأسلحة البيضاء والنارية خاصة من الشباب صغيري السن أو بعض السائقين على الطرق لترويع المواطنين.

وأشارت المحكمة في أسباب الحكم إلى أن أخذت المتهمين بقدر من الشدة لما ارتكبه من جرم ولمجابهة تلك الظاهرة لما تمثله من خطورة على أمن المجتمع ذاته.

وأشادت المحكمة بجهود وزارة الداخلية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط المتهمين فى تلك الجرائم واحالتهم إلى النيابة العامة التى تقدمهم إلى المحاكم لتوقيع عليهم عقوبات رادعة بما يحقق نوعًا من الردع المطلوب لمواجهة تلك الظواهر الدخيلة على المجتمع.

اقرأ أيضًا:

بطولة في وجه اللصوص.. القصة الكاملة لـ"قتيل الشهامة" بالهرم

بدأت بإعجاب وانتهت بانتقام أعمى.. حكاية "ميرنا" مع الحب المرفوض |فيديو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب واقع التواصل الاجتماعي سنجة لتحقيقات لنيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران تعلن إسقاط 82 مسيرة أمريكية وإسرائيلية و4 مقاتلات "إف 15" منذ بداية
شئون عربية و دولية

إيران تعلن إسقاط 82 مسيرة أمريكية وإسرائيلية و4 مقاتلات "إف 15" منذ بداية
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
أخبار مصر

من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري
رياضة محلية

ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري
حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال
حوادث وقضايا

حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
زووم

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟