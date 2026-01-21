لحظة بلحظة.. ليفربول 1 ضد 0 مارسيليا.. نهاية الشوط الأول
كتب - يوسف محمد:
يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي حاليا نظيره مارسيليا الفرنسي اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.
وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري أبطال أوروبا.
ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: فريمبونج، جوميز، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.
خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، جرافينبرخ، ماك أليستر.
خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكتيكي، فلوريان فيرتز.
أبرز أحداث مباراة ليفربول ومارسيليا:
الدقيقة 1: بداية المباراة
الدقيقة 6: رأسية من جوميز لاعب ليفربول تمر بجوار مرمى مارسيليا
الدقيقة 15: سيطرة على الكرة من لاعبي فريق ليفربول
الدقيقة 19: تسديدة قوية من ماك ألستر لاعب ليفربول تمر بجوار مرمى مارسيليا
الدقيقة 23: إيكتيكي يسجل الهدف الأول لليفربول ولكن يلغى بداعي وجود تسلل
الدقيقة 32: عرضية من لاعب مارسيليا يبعدها دفاع فريق ليفربول
الدقيقة 39: تسديدة قوية من محمد صلاح ولكنها تخرج أعلى مرمى مارسيليا
الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع
الدقيقة 1+45: دومينيك سوبسلاي يسجل الهدف الأول لليفربول
الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول