ملخص مباراة ليفربول ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا كبيرا على حساب نظيره مارسيليا الفرنسي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده من النقاط، إلى 15 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد مارسيليا عند النقطة رقم 9 في المركز ال 19 بجدول الترتيب.

ودخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فريمبونج، جوميز، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، جرافينبرخ، ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكتيكي، فلوريان فيرتز.

أبرز أحداث مباراة ليفربول ومارسيليا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 6: رأسية من جوميز لاعب ليفربول تمر بجوار مرمى مارسيليا

الدقيقة 15: سيطرة على الكرة من لاعبي فريق ليفربول

الدقيقة 19: تسديدة قوية من ماك ألستر لاعب ليفربول تمر بجوار مرمى مارسيليا

الدقيقة 23: إيكتيكي يسجل الهدف الأول لليفربول ولكن يلغى بداعي وجود تسلل

الدقيقة 32: عرضية من لاعب مارسيليا يبعدها دفاع فريق ليفربول

الدقيقة 39: تسديدة قوية من محمد صلاح ولكنها تخرج أعلى مرمى مارسيليا

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 1+45: دومينيك سوبسلاي يسجل الهدف الأول لليفربول

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 51: تسديدة قوية من لاعب مارسيليا تصدى لها حارس مرمى ليفربول

الدقيقة 59: تسديدة قوية من إيكتيكي، تصطدم بالقائم الأيسر لمارسيليا

الدقيقة 60: تسديدة قوية من تراوري لاعب مارسيليا تخرج أعلى مرمى ليفربول

الدقيقة 63: تسديدة قوية من فيرتيز يتصدى لها حارس مارسيليا

الدقيقة 71: رأسية قوية من محمد صلاح تمر أعلى مرمى فريق مارسيليا

الدقيقة 72: ميدينا يسجل الهدف الثاني لفريق ليفربول بالخطأ في مرماه

الدقيقة 85: سيطرة كاملة على المباراة من لاعبي ليفربول

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+90: كودي جاكبو يحرز الهدف الثالث لليفربول في مرمى مارسيليا

الدقيقة 3+90: نهاية المباراة