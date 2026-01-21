مباريات الأمس
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

3 1
17:00

الاتحاد السكندري

كأس مصر

زد

0 0
14:30

المصري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

36 25
12:00

الجابون

بطولة أفريقيا لكرة اليد

رواندا

30 19
20:00

زامبيا

هدف سلافيا براج في مرمي برشلونة بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

كتب : محمد الميموني

10:29 م 21/01/2026

برشلونة وسلافيا براج

يواجه فريق برشلونة الإسباني نظيره فريق سلافيا براج اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح التسجيل لفريق سلافيا براج اللاعب فاسيل كوتشيج الهدف الأول في مرمي برشلونة في الدقيقة ال١٠ من عمر المباراة.

وحتى الأن فريق سلافيا براج متقدم على برشلونة بهدف دون رد فعل .

سلافيا براج برشلونة هدف سلافيا براج دوري أبطال أوروبا

