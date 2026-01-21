هدف سلافيا براج في مرمي برشلونة بدوري أبطال أوروبا (فيديو)
كتب : محمد الميموني
برشلونة وسلافيا براج
يواجه فريق برشلونة الإسباني نظيره فريق سلافيا براج اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.
وافتتح التسجيل لفريق سلافيا براج اللاعب فاسيل كوتشيج الهدف الأول في مرمي برشلونة في الدقيقة ال١٠ من عمر المباراة.
وحتى الأن فريق سلافيا براج متقدم على برشلونة بهدف دون رد فعل .
سلافيا يسجل الهدف الاول ؟؟؟؟؟؟؟؟#برشلونه_سلافيا_براغا— يزن⚽️ (@Ya_511_12) January 21, 2026
pic.twitter.com/ANFa2HDsMC