برشلونة يضرب سلافيا براج برباعية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزًا مثيرًا على نظيره فريق سلافيا براج في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وفاز فريق برشلونة على نظيره فريق سلافيا براج بنتيجة 4-2، في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل الهدف الأول والثاني لفريق برشلونة اللاعب فيرمين لوبيز في الدقيقة الـ ٣٤ والـ ٤٢ من عمر المباراة، ثم سجل الثالث اللاعب داني أولمو في الدقيقة ٦٣ بينما سجل الرابع اللاعب روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة ال٧٠ من عمر المباراة .

بينما جاءت أهداف سلافيا براج عن طريق اللاعب فاسيل كوشي في الدقيقة 10، ثم سجل ليفاندوفسكي لاعب برشلونة هدفًا في مرماه بالدقيقة 44.