محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا بعد مشاركته أمام مارسيليا

كتب : محمد عبد الهادي

10:42 م 21/01/2026
  عرض 13 صورة
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح (2)
    محمد صلاح (3)
    محمد صلاح (7)
    محمد صلاح (9)
    محمد صلاح (5)
    محمد صلاح
    محمد صلاح (6)
    محمد صلاح (13)
    محمد صلاح (8)
    محمد صلاح (4)
    محمد صلاح (2)

حقق النجم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، رقمًا قياسيًا بعد مشاركته أساسيًا أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

وشارك صلاح أساسيًا مع فريقه ليفربول بعد غياب قرابة الشهر بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكشفت منصة "أوبتا"، الخاصة بالإحصائيات، أن صلاح سجل اليوم مباراته الـ 88 في دوري أبطال أوروبا، ليعادل رقم إيان جالاجان القياسي كونه ثالث أكثر لاعب شارك بدوري الأبطال مع ليفربول.

وأوضحت المنصة أن صلاح لا يسبقه سوي لاعبان، هما جيمي كاراجر صاحب الـ 130 مباراة، وستيفن جيرارد بـ 111 مباراة.

