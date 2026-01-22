مباريات الأمس
آخرهم أحمد عيد.. كم لاعبًا في صفوف الأهلي ارتدي قميص الزمالك؟

كتب : مصراوي

12:07 ص 22/01/2026
أتم النادي الأهلي اليوم الأربعاء، تعاقده بشكل رسمي مع الظهير الأيمن أحمد عيد، لاعب المصري البورسعيدي والزمالك السابق، ليكون ثالث صفقاته الشتوية خلال الميركاتو الجاري.

وسبق أن أرتدي أحمد عيد قميص الزمالك لمدة 5 سنوات، بعدما انضم إلى صفوفه في 2015 حتى 2021.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز اللاعبين المتواجدين في صفوف الأهلي وسبق له ارتداء قميص الزمالك كالتالي:

أحمد عيد

إمام عاشور

أحمد السيد زيزو

أشرف بن شرقي

ياسين مرعي

ياسر إبراهيم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الزمالك أحمد عيد زيزو إمام عاشور

