الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

3 1
17:00

الاتحاد السكندري

كأس مصر

زد

0 0
14:30

المصري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

36 25
12:00

الجابون

اكتساح العرب.. نتائج اليوم الأول من بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد

كتب : هند عواد

05:02 م 21/01/2026
حققت المنتخبات العربية، فوزا كاسحا في مواجهات اليوم الأول من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، المقامة في رواندا.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أفريقيا لكرة اليد، المقامة رواندا، خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الحالي، بحثا عن اللقب العاشر.

وجاءت نتائج اليوم الأول من بطولة أفريقيا لكرة اليد، كالآتي:

فوز مصر على الجابون 36-25

فوز تونس على الكاميرون 41-22

فوز المغرب على بنين 52-28

سقوط الجزائر أمام نيجيريا بنتيجة 25-22

وجاءت مجموعات بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد كالآتي:

المجموعة الأولى: الجزائر - نيجيريا - رواندا - زامبيا

المجموعة الثانية: مصر - أنجولا - الجابون - أوغندا

المجموعة الثالثة: تونس - غينيا - الكاميرون - كينيا

المجموعة الرابعة: الرأس الأخضر - المغرب - الكونغو - بنين

أمم أفريقيا لكرة اليد بطولة أفريقيا لكرة اليد مصر والجابون تونس والكاميرون

