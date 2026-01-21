اكتساح العرب.. نتائج اليوم الأول من بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد

ماذا فعل محمد صلاح بعد عودته إلى ليفربول عقب خسارة أمم أفريقيا؟

حققت المنتخبات العربية، فوزا كاسحا في مواجهات اليوم الأول من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، المقامة في رواندا.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أفريقيا لكرة اليد، المقامة رواندا، خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الحالي، بحثا عن اللقب العاشر.

وجاءت نتائج اليوم الأول من بطولة أفريقيا لكرة اليد، كالآتي:

فوز مصر على الجابون 36-25

فوز تونس على الكاميرون 41-22

فوز المغرب على بنين 52-28

سقوط الجزائر أمام نيجيريا بنتيجة 25-22

وجاءت مجموعات بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد كالآتي:

المجموعة الأولى: الجزائر - نيجيريا - رواندا - زامبيا

المجموعة الثانية: مصر - أنجولا - الجابون - أوغندا

المجموعة الثالثة: تونس - غينيا - الكاميرون - كينيا

المجموعة الرابعة: الرأس الأخضر - المغرب - الكونغو - بنين

