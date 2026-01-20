أول ظهور لمحمد صلاح في ليفربول عقب ختام أمم أفريقيا (صورة)

"انتظروا 50 عامًا".. رينارد يهاجم دياز بعد ضياع ركلة جزاء السنغال

ظهر الدولي المصري محمد صلاح، في نادي ليفربول لأول مرة اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إنتهاء مشاركته مع الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر منصة "إكس"، صورة لصلاح وأرفق بها تعليق "صباح الريدز".

ويستعد فريق ليفربول لخوض مباراة مهمة غدًا الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي مع مارسيليا الفرنسي.

وقاد محمد صلاح منتخب مصر لتحقيق المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا 2025، بعد تعثر الفراعنة في نصف النهائي أمام السنغال، ومن ثم خسارة المركز الثالث أمام نيجيريا.

