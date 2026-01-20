مباريات الأمس
أول ظهور لمحمد صلاح في ليفربول عقب ختام أمم أفريقيا (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

02:23 م 20/01/2026 تعديل في 02:29 م
ظهر الدولي المصري محمد صلاح، في نادي ليفربول لأول مرة اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إنتهاء مشاركته مع الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر منصة "إكس"، صورة لصلاح وأرفق بها تعليق "صباح الريدز".

محمد صلاح

ويستعد فريق ليفربول لخوض مباراة مهمة غدًا الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي مع مارسيليا الفرنسي.

وقاد محمد صلاح منتخب مصر لتحقيق المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا 2025، بعد تعثر الفراعنة في نصف النهائي أمام السنغال، ومن ثم خسارة المركز الثالث أمام نيجيريا.

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر أمم أفريقيا ليفربول ومارسيليا

