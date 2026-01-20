واصل ساديو ماني نجم منتخب السنغال والنصر السعودي، كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم الأفريقية، بعدما لامس الذهب الأفريقي للمرة الثانية مع منتخب بلاده، عقب حصد كأس أمم أفريقيا 2025.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على منتخب المغرب يوم الأحد الموافق 18 يناير الجاري، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "الأمير مولاي عبد الله".

موقف تاريخي لساديو ماني في نهائي أمم أفريقيا 2025

وكان ساديو ماني بطل المشهد الختامي في النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا، ليس بسبب هدف أو تمريرة حاسمة، لكن بسبب مساهمته في إنجاح العرس الأفريقي، بعدما أصر على استكمال منتخب بلاده المباراة النهائية، على الرغم من خروج زملائه من أرضية الملعب، عقب احتساب الحكم ركلة جزاء ضد أسود التيرانجا في الدقائق الأخيرة.

وعند الدقيقة 8+90 من عمر مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا 2025، احتسب الحكم ندالا ركلة جزاء لصالح المغرب، وهو ما أغضب لاعبي منتخب السنغال وجهازهم الفني، ليقرروا الانسحاب وعدم استكمال اللقاء.

وجاء قرار ساديو ماني عكس زملائه بالمنتخب والمدير الفني، حيث تحدث ماني مع زملائه والجهاز الفني وطالبهم بالعودة إلى أرضية الملعب واستكمال المباراة، وهو ما حدث بالفعل، لتكون نقطة تحول في مشوار السنغال بأمم أفريقيا وكذلك بالنسبة لساديو ماني، خاصة بعدما نجح زميله إدوارد ميندي في التصدي لركلة الجزاء، لمنح منتخب بلاده فرصة العودة والتتويج باللقب الأفريقي.

ومع امتداد المباراة للأشواط الإضافية، نجح بابي في تسجيل هدف فوز السنغال باللقاء والتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، مانجا أسود التيرانجا وزمليه ماني، اللقب الثاني لهم في كأس أمم أفريقيا.

وسبق وتوج ماني بلقب كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده في عام 2021، بعدما حقق أسود التيرانجا الفوز على مصر في النهائي بركلات الترجيح.

مشوار ساديو ماني في كرة القدم

وكباقي أفراد القارة السمراء، الذين يمارسون كرة القدم في الشوارع، بدأ ماني مشواره في كرة القدم بشوارع السنغال، قبل أن يلتحق إلى قطاع الناشئين بنادي جينيراسيون فود السنغالي.

وبدأت موهبة ماني مع فريق جينيراسيون فوت تلفت الأنظار بقوة ليس في القارة السمراء فقط، بل من قبل بعض الأندية الأوروبية، لينتقل ماني في عام 2011 إلى فريق ميتز الفرنسي، لتبدأ رحلته في ملاعب القارة العجوز.

ولم يستمر ماني سوى عاما واحدا في صفوف الفريق الفرنسي، ثم انتقل بعد ذلك إلى سالزبورج النمساوي، الذي استمر فيه لمدة عامين، قبل الانتقال إلى ساوثهامبتون في عام 2014.

وفي عام 2016 ماني إلى ليفربول الإنجليزي، لتكون بداية لكتابة اسمه كأحد الأساطير الكبيرة في تاريخ كرة القدم، حيث استمر ضمن صفوف الفريق الإنجليزي لمدة 6 سنوات، قبل أن يرحل في عام 2022، متجها إلى بايرن ميونخ الألماني، ثم انتقل في عام 2023 إلى فريق النصر السعودي.

ألقاب ساديو ماني

وحصد ماني خلال مشواره في كرة القدم حتى الآن العديد من الألقاب المختلفة، حيث وصل عدد ألقاب إلى 14 لقبا مختلفا ما بين الأندية والمنتخبات.

وتوج ماني مع منتخب السنغال بلقين لكأس أمم أفريقيا، حيث توج باللقب في عام 2021، ثم التتويج في عام 2025.

وعلى الصعيد الفردي، فاز ماني بجائزة أفضل لاعب أفريقي في مناسبتين، عامي "2019، 2022"، بالإضافة إلى التتويج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي موسم 2018-2019.

