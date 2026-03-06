ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وتحرر 45 محضرًا بالمنوفية (صور)

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، إثر حادث تصادم وقع، صباح اليوم، على طريق الداخلة - شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا إلى مستشفى الداخلة العام.

إخطار أمني ووصول الجثة والمصاب

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب ومصاب إلى مستشفى الداخلة العام، عقب وقوع حادث تصادم على طريق الداخلة - شرق العوينات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، لمباشرة إجراءات الفحص والمعاينة والوقوف على ملابسات الواقعة.

تفاصيل الحادث وأسماء الضحايا

تبين من المعاينة الأولية وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل على طريق الداخلة - شرق العوينات، بالقرب من كافتيريا الطريق، ما أسفر عن مصرع عاطف حاتم توفيق (27 عامًا) مقيم بمحافظة قنا.

كما أسفر الحادث عن إصابة محمد عاطف توفيق (37 عامًا) من محافظة قنا، بكسر في اليد وجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقله بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرير محضر وإخطار النيابة

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى الداخلة العام، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة.

وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار متابعة الجهات المختصة لملابسات الحادث على طريق الداخلة–شرق العوينات.