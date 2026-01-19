مباريات الأمس
"لا يوجد مبرر".. وليد الركراكي يعلق على إهدار إبراهيم دياز ركلة جزاء أمام السنغال

كتب - يوسف محمد:

08:01 م 19/01/2026
علق وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، على إهدار إبراهيم دياز لاعب أسود الأطلس ركلة جزاء أمس أمام السنغال، في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتلقى أسود الأطلس الهزيمة أمس أمام نظيره المنتخب السنغالي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ملعب "الأمير مولاي عبدالله" بالرباط.

وقال الركراكي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "دياز هو المسدد الأساسي لركلات الجزاء مع المنتخب المغربي، وبالتأكيد التوقف الطويل قبل تنفيذ ركلة الجزاء أثر على اللاعب، لكن هذا ليس تبرير للطريقة التي سدد بها الكرة".

وأضاف: "لن نستمر في الحديث لفترة طويلة عن اللعبة، علينا أن نتحمل جميعا المسؤولية، كنا على بعد دقيقة واحدة من التتويج باللقب وهذه هى كرة القدم، قد تكون قاسية في بعض الأوقات".

وفقد منتخب المغرب أمس فرصة التتويج بلقب كأس أمم، أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تلقى الهزيمة أمام منتخب السنغال، بنتيجة هدف دون مقابل في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

