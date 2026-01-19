"رسالة تاريخية".. ماذا فعل ساديو ماني لإعادة زملائه من الانسحاب أمام المغرب؟

سخر ستانلي نوابالي، حارس مرمى منتخب نيجيريا من هزيمة المغرب أمس الأحد، في نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال.

وخسر المنتخب المغرب بهدف نظيف من السنغال في مباراة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية وشهدت احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة أضاعها دياز بغرابة.

وكتب ستانلي نوابالي عبر حسابه على إنستجرام "استخدموا منشفتي التي حصلتم عليها لمسح دموعكم".

وكانت مباراة المغرب ونيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية شهدت لقطة مثيرة لحارس نيجيريا بعدما قام أحد أفراد الملعب بخطف المنشفة الخاصة به.

