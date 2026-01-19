مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

"امسحوا دموعكم بمنشفتي".. تعليق مثير للجدل من حارس نيجيريا على خسارة المغرب

كتب : محمد عبد الهادي

11:21 ص 19/01/2026 تعديل في 12:41 م
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    وفاة والدة ستانلي نوابالي حارس مرمى نيجيريا (3)
  • عرض 15 صورة
    وفاة والدة ستانلي نوابالي حارس مرمى نيجيريا (4)
  • عرض 15 صورة
    وفاة والدة ستانلي نوابالي حارس مرمى نيجيريا (6)
  • عرض 15 صورة
    وفاة والدة ستانلي نوابالي حارس مرمى نيجيريا (5)
  • عرض 15 صورة
    النيجيري ستانلي نوابالي حارس مرمى تشيبا يونايتد الجنوب أفريقي (3)
  • عرض 15 صورة
    النيجيري ستانلي نوابالي حارس مرمى تشيبا يونايتد الجنوب أفريقي (1)
  • عرض 15 صورة
    النيجيري ستانلي نوابالي حارس مرمى تشيبا يونايتد الجنوب أفريقي (6)
  • عرض 15 صورة
    النيجيري ستانلي نوابالي حارس مرمى تشيبا يونايتد الجنوب أفريقي (2)
  • عرض 15 صورة
    النيجيري ستانلي نوابالي حارس مرمى تشيبا يونايتد الجنوب أفريقي (5)
  • عرض 15 صورة
    النيجيري ستانلي نوابالي حارس مرمى تشيبا يونايتد الجنوب أفريقي (4)
  • عرض 15 صورة
    النيجيري ستانلي نوابالي حارس مرمى تشيبا يونايتد الجنوب أفريقي (7)
  • عرض 15 صورة
    النيجيري ستانلي نوابالي حارس مرمى تشيبا يونايتد الجنوب أفريقي (3)
  • عرض 15 صورة
    النيجيري ستانلي نوابالي حارس مرمى تشيبا يونايتد الجنوب أفريقي (2)
  • عرض 15 صورة
    النيجيري ستانلي نوابالي حارس مرمى تشيبا يونايتد الجنوب أفريقي (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سخر ستانلي نوابالي، حارس مرمى منتخب نيجيريا من هزيمة المغرب أمس الأحد، في نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال.

وخسر المنتخب المغرب بهدف نظيف من السنغال في مباراة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية وشهدت احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة أضاعها دياز بغرابة.

وكتب ستانلي نوابالي عبر حسابه على إنستجرام "استخدموا منشفتي التي حصلتم عليها لمسح دموعكم".

وكانت مباراة المغرب ونيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية شهدت لقطة مثيرة لحارس نيجيريا بعدما قام أحد أفراد الملعب بخطف المنشفة الخاصة به.

إقرأ أيضًا:

"أنقذ المباراة".. من هو كلود لورا صاحب اللقطة المثيرة مع ماني؟

"رسالة تاريخية".. ماذا فعل ساديو ماني لإعادة زملائه من الانسحاب أمام المغرب؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستانلي نوابالي حارس مرمى نيجيريا حارس نيجريا ستانلي نوابالي منتخب المغرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قفزة تاريخية للفضة.. أعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم
اقتصاد

قفزة تاريخية للفضة.. أعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم
"امسحوا دموعكم بمنشفتي".. تعليق مثير للجدل من حارس نيجيريا على خسارة المغرب
رياضة عربية وعالمية

"امسحوا دموعكم بمنشفتي".. تعليق مثير للجدل من حارس نيجيريا على خسارة المغرب
أقباط وسائحون يحيون عيد الغطاس على البحر والكنائس بجنوب سيناء (صور)
أخبار المحافظات

أقباط وسائحون يحيون عيد الغطاس على البحر والكنائس بجنوب سيناء (صور)
مصادر حكومية تحسم الجدل بشأن حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
أخبار مصر

مصادر حكومية تحسم الجدل بشأن حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
الأعلى للإعلام: منع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو
أخبار مصر

الأعلى للإعلام: منع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح