الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 2
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

برايتون

0 1
21:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

1 4
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

1 1
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

1 1
22:00

أتالانتا

كأس فرنسا

لوريان

0 0
21:30

نيس

جميع المباريات

"بعد مشاركته أمام برايتون".. ساكا يواصل كتابة التاريخ مع أرسنال

كتب : يوسف محمد

10:41 م 04/03/2026
  إصابة بوكايو ساكا
  بوكايو ساكا
    إصابة بوكايو ساكا
  • عرض 5 صورة
    بوكايو ساكا
  • عرض 5 صورة
    بوكايو ساكا لاعب الأرسنال (1)
  • عرض 5 صورة
    بوكايو ساكا لاعب أرسنال

واصل النجم الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، كتابة التاريخ رفقة الجانرز، بعدما شارك في مباراة فريقه المقامة حاليا أمام برايتون بالدوري الإنجليزي.

ويلاقي فريق أرسنال حاليا نظيره برايتون، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ29 بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

رقم تاريخي لساكا مع أرسنال

وبمشاركة ساكا في مباراة أرسنال أمام برايتون البريميرليج، يكون النجم الإنجليزي وصل إلى مباراته رقم 300 رفقة الجانرز في مختلف البطولات.

وخلال 300 مباراة شارك فيها صاحب الـ 24 عاما مع الريدز بمختلف البطولات، وتمكن من تسجيل 79 هدفا وتقديم 78 مباراة.

الهلال يعلن خضوع اليامي لجراحة ناجحة

"لا أهتم".. ماذا قال ترامب عن مشاركة إيران في مونديال 2026؟

فريق أرسنال الدوري الإنجليزي

