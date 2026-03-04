القصة الكاملة لقضية هاري ماجواير.. ماذا حدث في اليونان؟

واصل النجم الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، كتابة التاريخ رفقة الجانرز، بعدما شارك في مباراة فريقه المقامة حاليا أمام برايتون بالدوري الإنجليزي.

ويلاقي فريق أرسنال حاليا نظيره برايتون، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ29 بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

رقم تاريخي لساكا مع أرسنال

وبمشاركة ساكا في مباراة أرسنال أمام برايتون البريميرليج، يكون النجم الإنجليزي وصل إلى مباراته رقم 300 رفقة الجانرز في مختلف البطولات.

وخلال 300 مباراة شارك فيها صاحب الـ 24 عاما مع الريدز بمختلف البطولات، وتمكن من تسجيل 79 هدفا وتقديم 78 مباراة.

