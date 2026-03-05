كتب- أحمد جمعة:

علق مسؤول دبلوماسي أمريكي، على تحديث الخارجية الأمريكية إرشادات السفر للأميركيين إلى منطقة الشرق الأوسط، بعدما سبق وأن طلبت من مواطنيها في عدد من دولة المنطقة المغادرة فوراً، بعد اندلاع الحرب على إيران.

وقال الدبلوماسي الأمريكي -الذي طلب عدم ذكر اسمه- في تصريحات لـ"مصراوي"، إنه "ليس لدى وزارة الخارجية الأمريكية أولوية أعلى من عودة المواطنين الأمريكيين سالمين إلى بلدهم".

وأوضح أنه جرى إصدار عدد من التنبيهات بشأن إرشادات السفر وتسهيلات العودة خلال الأيام الماضية، في ضوء الهجمات الإيرانية على عدد من الدول بالخليج.

وقبل ساعات، نشرت الخارجية الأمريكية، تحديثًا للتحذيرات والإرشادات الأمنية الخاصة بالمواطنين الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط.

وشمل مستوى التحذير الرابع الأحمر (عدم السفر نهائياً): إيران، والعراق، ولبنان، وسوريا، واليمن.

وضم مستوى التحذير الثالث البرتقالي (إعادة النظر في قرار السفر): الكويت، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، والأردن، وإسرائيل والضفة (المستوى الثالث) وغزة المستوى الرابع.

وفي مستوى التحذير الثاني الأصفر (اتخاذ حذر زائد)، ضمت القائمة مصر فقط. وذكرت أن المستوى الثاني يعني أن التقييم العام للوضع الأمني فيها لم يتغير في الوقت الراهن.

https://x.com/TravelGov/status/2029384272487038986

وبحسب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديلان جونسون، فمنذ 28 فبراير، عاد أكثر من 17500 مواطن أمريكي إلى الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، منهم أكثر من 8500 مواطن أمريكي عادوا إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء فقط.