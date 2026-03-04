مانشستر سيتي يفرط في الفوز ويتعادل مع نوتنجهام فورست بالدوري

انتهت مواجهة مانشستر سيتي وضيفه نوتنجهام فورست على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادل مثير بنتيجة 2-2.

أهداف مباراة السيتي ونوتنجهام



وتمكن السيتي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 31، عندما مرر ريان شرقي كرة عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء قابلها سيمينيو بتسديدة يسارية مذهلة على الطائر أسكنها الشباك معلناً تقدم الفريق السماوي.



وفي الشوط الثاني رد نوتنجهام، إذ أدرك جيبس وايت التعادل في الدقيقة 56 بعد متابعة عرضية بكعب القدم داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك روبن دياز.



واستعاد رودري التقدم للسماوي في الدقيقة 62 بتحويل عرضية متقنة إلى رأسية قوية داخل المرمى، لكن نوتنجهام فورست تمكن من تعديل النتيجة مرة آخري عن طريق إليوت أندرسون في الدقيقة 77 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت يسار دوناروما.



ترتيب الدوري عقب تعادل السيتي



وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، مبتعداً بفارق 7 نقاط عن المتصدر أرسنال الذي يمتلك 67 نقطة.



بينما حقق نوتنجهام فورست دفعة مهمة، إذ ارتقى إلى المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة مبتعداً عن مناطق الهبوط، ليحافظ على أمل البقاء في الدوري الممتاز.