مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بيراميدز

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

البنك الاهلي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كريستال بالاس

كأس فرنسا

ليون

- -
22:10

لانس

جميع المباريات

إعلان

مانشستر سيتي يفرط في الفوز ويتعادل مع نوتنجهام فورست بالدوري

كتب : نهي خورشيد

11:59 م 04/03/2026 تعديل في 05/03/2026

مباراة مانشستر سيتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتهت مواجهة مانشستر سيتي وضيفه نوتنجهام فورست على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادل مثير بنتيجة 2-2.

أهداف مباراة السيتي ونوتنجهام


وتمكن السيتي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 31، عندما مرر ريان شرقي كرة عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء قابلها سيمينيو بتسديدة يسارية مذهلة على الطائر أسكنها الشباك معلناً تقدم الفريق السماوي.


وفي الشوط الثاني رد نوتنجهام، إذ أدرك جيبس وايت التعادل في الدقيقة 56 بعد متابعة عرضية بكعب القدم داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك روبن دياز.


واستعاد رودري التقدم للسماوي في الدقيقة 62 بتحويل عرضية متقنة إلى رأسية قوية داخل المرمى، لكن نوتنجهام فورست تمكن من تعديل النتيجة مرة آخري عن طريق إليوت أندرسون في الدقيقة 77 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت يسار دوناروما.


ترتيب الدوري عقب تعادل السيتي


وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، مبتعداً بفارق 7 نقاط عن المتصدر أرسنال الذي يمتلك 67 نقطة.


بينما حقق نوتنجهام فورست دفعة مهمة، إذ ارتقى إلى المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة مبتعداً عن مناطق الهبوط، ليحافظ على أمل البقاء في الدوري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر سيتي نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي نتيجة السيتي اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمريكا تعلن موافقة إسبانيا على المشاركة في حرب إيران.. ومدريد تنفي
شئون عربية و دولية

أمريكا تعلن موافقة إسبانيا على المشاركة في حرب إيران.. ومدريد تنفي
غزة تقاوم الإبادة بأكثر من 3 آلاف مولود جديد في شهر واحد
شئون عربية و دولية

غزة تقاوم الإبادة بأكثر من 3 آلاف مولود جديد في شهر واحد
وجبات خفيفة على السحور تحميك من السرطان
سفرة رمضان

وجبات خفيفة على السحور تحميك من السرطان
أهالي المطرية يستعدون لتقديم وجبات المحشي لضيوف حفل الإفطار المقرر إقامته
أخبار وتقارير

أهالي المطرية يستعدون لتقديم وجبات المحشي لضيوف حفل الإفطار المقرر إقامته
خلاف على صداقة فتاة انتهت بطعنة في نهار رمضان .. الداخلية تكشف كواليس مقتل
حوادث وقضايا

خلاف على صداقة فتاة انتهت بطعنة في نهار رمضان .. الداخلية تكشف كواليس مقتل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان