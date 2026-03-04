"لا أهتم".. ماذا قال ترامب عن مشاركة إيران في مونديال 2026؟

أعلن نادي الهلال خضوع لاعبه حمد اليامي لعملية جراحية ناجحة في فنلندا وذلك تحت إشراف الطبيب لاسي ليمبينين، وبمتابعة مباشرة من الجهاز الطبي للنادي.



وأوضح البيان الطبي الصادر عن الهلال أن الجراحة أجريت صباح اليوم وتكللت بالنجاح، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية حاجة اللاعب إلى تدخل جراحي عقب الإصابة التي تعرض لها في الرضفة.



تفاصيل إصابة اليامي



وكان اليامي أصيب خلال مواجهة فريقه أمام التعاون ضمن منافسات الدوري السعودي، إذ غادر أرضية الملعب في الشوط الأول متأثراً بالإصابة.



ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب خلال الفترة المقبلة برنامجه العلاجي والتأهيلي، تمهيداً لعودته إلى التدريبات الجماعية ومن ثم الالتحاق باستحقاقات الفريق القادمة.



وشارك حمد اليامي مع الهلال في 27 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الجاري، خاض خلالها 1361 دقيقة، وقدم تمريرتين حاسمتين.



موعد مباراة الهلال المقبلة



ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بنادي الهلال نظيره النجمة يوم الجمعة الموافق 6 مارس الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي، على أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



ويحتل الزعيم المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 58 نقطة بفارق 3 نقاط عن منافسه التقليدي النصر صاحب الصدارة.