أستاذ جيولوجيا: إغلاق مضيق هرمز قد يرفع سعر البرميل فوق 200 دولار

كتب : حسن مرسي

12:30 ص 06/03/2026

مضيق هرمز

حذر الدكتور زكريا الهمامي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة بنها، من أن أي إغلاق لمضيق هرمز سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن المضيق يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة.

وقال الهمامي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، إن نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا تمر عبر المضيق، ما يجعله شريانًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة العالمية، وأي اضطراب في حركة الملاحة به سيؤثر مباشرة على أسواق النفط.

وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك نحو 55% من احتياطي النفط العالمي وما يقرب من 20% من احتياطي الغاز الطبيعي، مما يبرز أهميتها الاستراتيجية في معادلة الطاقة الدولية.

وأشار إلى أن إغلاق المضيق سيؤدي إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط، وقد يتجاوز سعر البرميل 200 دولار في حال توقف الإمدادات عبر هذا الممر الحيوي.

وأكد أن القارة الآسيوية ستكون من أكثر المناطق تضررًا، نظرًا لاعتماد العديد من دولها على واردات النفط من الخليج، وقد يتسبب الإغلاق في شلل كبير بحركة استخراج وتصدير النفط، مما سيدفع الدول المستهلكة للبحث عن بدائل سريعة.

وأوضح أن العالم قد يلجأ أكثر للاعتماد على مصادر الطاقة الأوروبية أو بدائل أخرى، لكنه شدد على أن ذلك لن يعوّض بسهولة حجم الإمدادات القادمة من الخليج.

وأكد أن هذا السيناريو قد يدفع العالم إلى مرحلة صراع حاد على موارد الطاقة، في ظل التنافس الدولي المتزايد على النفط والغاز.

أسعار البترول بدائل الطاقة مضيق هرمز

