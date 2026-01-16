أول تعليق من ريبيرو بعد تعيينه مدربا لأيك السويدي

أعلن فريق أيك السويدي، تعيين الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، مدربا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكشف النادي السويدي، أن المدرب الإسباني صاحب الـ 48 عاما، سيتولى القيادة الفنية للفريق، حتى 31 ديسمبر من عام 2028.

وأكد ميكا تاكولا، رئيس قسم التعاقدات في فريق أيك السويدي، أن تعاقد النادي مع ريبيرو جاء بعد عملية بحث دقيقة، لإيجاد مدرب ينسجم مع أسلوب لعب النادي وثقافة النادي وأن ريبيرو هو الأنسب من الجانبين.

وكان ريبيرو تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلال الفترة من مايو 2025 حتى أغسطس من العام ذاته، قبل أن يرحل عن الفريق بسبب تراجع النتائج.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من قيادة الفريق لتحقيق الفوز في مباراة وحيدة، تلقى الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في 4 لقاءات.

أقرأ أيضًا:

سيدات الأهلي يكتسحن اتحاد بسيون بخماسية نظيفة في الدوري المصري

"صالح سليم والخطيب".. كيف أعلن المصري البورسعيدي صفقة مصطفى العش؟