مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

0 0
17:00

غزل المحلة

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

أتالانتا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ليون

جميع المباريات

إعلان

"التجربة الأولى بعد الأهلي".. خوسيه ريبيرو يتولى تدريب أحد الأندية الأوروبية

كتب - يوسف محمد:

06:43 م 16/01/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    خوسيه ريبيرو
  • عرض 16 صورة
    ريبيرو
  • عرض 16 صورة
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 3_Easy-Resize.com
  • عرض 16 صورة
    خوسيه ريبيرو (2)
  • عرض 16 صورة
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 6
  • عرض 16 صورة
    خوسيه ريبيرو من تدريبات الأهلي
  • عرض 16 صورة
    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي من تدريبات الفريق اليوم_7
  • عرض 16 صورة
    ريبيرو
  • عرض 16 صورة
    ريبيرو
  • عرض 16 صورة
    ريبيرو
  • عرض 16 صورة
    ريبيرو مع جمهور الأهلي
  • عرض 16 صورة
    ريبيرو
  • عرض 16 صورة
    ريبيرو
  • عرض 16 صورة
    ريبيرو خلال مؤتمر الأهلي وبالميراس (1)
  • عرض 16 صورة
    ريبيرو (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن فريق أيك السويدي، تعيين الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، مدربا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكشف النادي السويدي، أن المدرب الإسباني صاحب الـ 48 عاما، سيتولى القيادة الفنية للفريق، حتى 31 ديسمبر من عام 2028.

وأكد ميكا تاكولا، رئيس قسم التعاقدات في فريق أيك السويدي، أن تعاقد النادي مع ريبيرو جاء بعد عملية بحث دقيقة، لإيجاد مدرب ينسجم مع أسلوب لعب النادي وثقافة النادي وأن ريبيرو هو الأنسب من الجانبين.

وكان ريبيرو تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلال الفترة من مايو 2025 حتى أغسطس من العام ذاته، قبل أن يرحل عن الفريق بسبب تراجع النتائج.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من قيادة الفريق لتحقيق الفوز في مباراة وحيدة، تلقى الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في 4 لقاءات.

أقرأ أيضًا:

سيدات الأهلي يكتسحن اتحاد بسيون بخماسية نظيفة في الدوري المصري

"صالح سليم والخطيب".. كيف أعلن المصري البورسعيدي صفقة مصطفى العش؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خوسيه ريبيرو النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي أيك السويدي مدرب الأهلي السابق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السخان انفجر فماتوا جميعاً.. مفاجآت صادمة في واقعة وفاة 5 أشقاء بميت عاصم
أخبار المحافظات

السخان انفجر فماتوا جميعاً.. مفاجآت صادمة في واقعة وفاة 5 أشقاء بميت عاصم
أغرب 5 أطعمة حول العالم.. لن تتوقع شكلها وطعمها (صور)
علاقات

أغرب 5 أطعمة حول العالم.. لن تتوقع شكلها وطعمها (صور)
بإطلالة شبابية.. نادية الجندي تستمتع بإجازتها في دبي (صور)
زووم

بإطلالة شبابية.. نادية الجندي تستمتع بإجازتها في دبي (صور)
تصحيح خطأ.. د. توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
مصراوى TV

تصحيح خطأ.. د. توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
خطيب المسجد النبوي يكشف عن دلالات ومظاهر معجزة الإسراء والمعراج العظمى
أخبار

خطيب المسجد النبوي يكشف عن دلالات ومظاهر معجزة الإسراء والمعراج العظمى

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان