مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
21:30

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
21:30

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:15

ليفربول

كأس ملك أسبانيا

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

كومو

- -
22:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

25 مليون جنيه إسترليني.. مستجدات حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

كتب : هند عواد

05:02 م 03/03/2026

محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

زادت التكهنات حول رحيل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن الأنفيلد، بعد أزمته الأخيرة مع الهولندي أرني سلوت مدرب الريدز وتراجع مستواه.

ووقع صلاح أكبر عقد تاريخ ليفربول الصيف الماضي، بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، لكن الدولي المصري لم يسجل سوى 7 أهداف فقط حتى الآن.

محمد صلاح يقترب من الرحيل عن ليفربول

أشار موقعTeamTalk" " الإنجليزي، إلى أن محمد صلاح أقرب من أي وقت مضى للرحيل عن ليفربول، إذ يخوض الأشهر الأخيرة في الأنفيلد.

وقال مصدر لموقعTeamTalk" "، إن محمد صلاح دخل في مناقشات بشأن انتقاله إلى السعودية، إذ من المرجح أن يُمنح دوراً سفيراً بارزاً بالإضافة إلى فرصة امتلاك حصة في أحد أندية الدوري المحترف هناك.

وبعد مرور عشر مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ آخر هدف لصلاح مع ليفربول، يوجد اهتمام حقيقي من أندية في كل من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بأن التعاقد معه هذا الصيف أمر ممكن حقاً.

ووفقا للموقع المذكور أعلاه، سيطلب ليفربول نحو 25 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع محمد صلاح، الذي يتبقى في عقده عام واحد فقط، إضافة إلى توفير مبلغ قدره 20.8 مليون جنيه إسترليني، راتب نجم منتخب مصر في الموسم المقبل.

اقرأ أيضًا:

"مبيتأخرش عن حد".. الزمالك يكشف سر منح ممدوح عباس منصبا جديدا

"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض والأرز والذهب
اقتصاد

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض والأرز والذهب
بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
شئون عربية و دولية

بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
شئون عربية و دولية

سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
شئون عربية و دولية

"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
رئيس الوزراء يتحدث عن قرارات استثنائية في الأسعار بسبب الحرب
أخبار مصر

رئيس الوزراء يتحدث عن قرارات استثنائية في الأسعار بسبب الحرب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان