زادت التكهنات حول رحيل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن الأنفيلد، بعد أزمته الأخيرة مع الهولندي أرني سلوت مدرب الريدز وتراجع مستواه.

ووقع صلاح أكبر عقد تاريخ ليفربول الصيف الماضي، بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، لكن الدولي المصري لم يسجل سوى 7 أهداف فقط حتى الآن.

محمد صلاح يقترب من الرحيل عن ليفربول

أشار موقعTeamTalk" " الإنجليزي، إلى أن محمد صلاح أقرب من أي وقت مضى للرحيل عن ليفربول، إذ يخوض الأشهر الأخيرة في الأنفيلد.

وقال مصدر لموقعTeamTalk" "، إن محمد صلاح دخل في مناقشات بشأن انتقاله إلى السعودية، إذ من المرجح أن يُمنح دوراً سفيراً بارزاً بالإضافة إلى فرصة امتلاك حصة في أحد أندية الدوري المحترف هناك.

وبعد مرور عشر مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ آخر هدف لصلاح مع ليفربول، يوجد اهتمام حقيقي من أندية في كل من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بأن التعاقد معه هذا الصيف أمر ممكن حقاً.

ووفقا للموقع المذكور أعلاه، سيطلب ليفربول نحو 25 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع محمد صلاح، الذي يتبقى في عقده عام واحد فقط، إضافة إلى توفير مبلغ قدره 20.8 مليون جنيه إسترليني، راتب نجم منتخب مصر في الموسم المقبل.

