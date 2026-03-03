مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
21:30

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
21:30

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:15

ليفربول

كأس ملك أسبانيا

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

كومو

- -
22:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

ريال مدريد يعلن إصابة نجم الفريق بقطع في الرباط الصليبي

كتب : يوسف محمد

05:51 م 03/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    رودريجو (1)
  • عرض 7 صورة
    رودريجو لاعب ريال مدريد الإسباني
  • عرض 7 صورة
    رودريجو (4)
  • عرض 7 صورة
    رودريجو (3)
  • عرض 7 صورة
    رودريجو يحتفل بهدفه (2)
  • عرض 7 صورة
    رودريجو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء 3 مارس الجاري، إصابة لاعبه البرازيلي رودريجو بقطع في الرباط الصليبي.

وكان رودريجو شارك في هزيمة ريال مدريد أمام خيتافي أمس، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ26 بالدوري الإسباني.

تفاصيل إصابة رودريجو

وكشف النادي الإسباني في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب اليوم، أثبتت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

كما كشفت ريال مدريد، أن الفحوصات أثبتت أيضًا إصابة رودريجو بتمزق في الغضروف الخارجي للقدم اليمنى.

أرقام رودريجو مع ريال مدريد

وشارك صاحب الـ25 عاما رفقة الفريق الملكي خلال الموسم الحالي، في 27 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

موقف رودريجو من المشاركة في كأس العالم

وبهذه الإصابة سيغيب النجم البرازيلي عن قائمة منتخب السيليساو في كأس العالم المقبل 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

أقرأ أيضًا:

رسميا.. المحكمة الرياضية تصدر قرارها بشأن بطل الدوري المصري الموسم الماضي

"وجود عبد ربه".. الكشف عن الجهاز الفني الجديد للنادي الإسماعيلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد الدوري الإسباني كأس العالم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض والأرز والذهب
اقتصاد

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض والأرز والذهب
"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟
السعودية تؤكد حقها الكامل بالرد على استهداف السفارة الأمريكية في الرياض
شئون عربية و دولية

السعودية تؤكد حقها الكامل بالرد على استهداف السفارة الأمريكية في الرياض
خوف وانهيار آية سماحة ببرنامج "رامز ليفل الوحش" (صور)
دراما و تليفزيون

خوف وانهيار آية سماحة ببرنامج "رامز ليفل الوحش" (صور)
بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
شئون عربية و دولية

بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان