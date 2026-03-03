"منافس مصر".. رئيس الاتحاد الإيراني يكشف موقف منتخب بلاده من المشاركة في

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء 3 مارس الجاري، إصابة لاعبه البرازيلي رودريجو بقطع في الرباط الصليبي.

وكان رودريجو شارك في هزيمة ريال مدريد أمام خيتافي أمس، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ26 بالدوري الإسباني.

تفاصيل إصابة رودريجو

وكشف النادي الإسباني في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب اليوم، أثبتت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

كما كشفت ريال مدريد، أن الفحوصات أثبتت أيضًا إصابة رودريجو بتمزق في الغضروف الخارجي للقدم اليمنى.

أرقام رودريجو مع ريال مدريد

وشارك صاحب الـ25 عاما رفقة الفريق الملكي خلال الموسم الحالي، في 27 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

موقف رودريجو من المشاركة في كأس العالم

وبهذه الإصابة سيغيب النجم البرازيلي عن قائمة منتخب السيليساو في كأس العالم المقبل 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

