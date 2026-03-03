مباريات الأمس
«يمتلك تاريخًا عريقًا».. أول تعليق من أشرف داري بعد الانضمام لناديه الجديد

كتب : محمد خيري

12:33 م 03/03/2026
    أشرف داري
أعرب المغربي أشرف داري، لاعب النادي الأهلي والمعار حديثًا إلى صفوف كالمار السويدي، عن سعادته الكبيرة بخوض تجربة جديدة في الدوري السويدي الممتاز خلال الفترة الحالية.

وكان نادي كالمار قد أعلن رسميًا تعاقده مع داري على سبيل الإعارة، في إطار تدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال داري في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد: «شعور رائع أن أكون هنا.. أتطلع بشوق للقاء زملائي الجدد واللعب أمام الجماهير.. أعلم أن كالمار يمتلك تاريخًا عريقًا، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق».

وأضاف المدافع المغربي: «آمل أن نحقق معًا إنجازات عظيمة ونتائج مميزة في الدوري السويدي الممتاز خلال الفترة المقبلة».

أشرف داري الأهلي الدوري السويدي كالمار السويدي

