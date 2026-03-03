أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة كتابًا دوريًا جديدًا بشأن آليات التعامل مع تداعيات الأوضاع الراهنة بالمنطقة، وانعكاساتها المحتملة على حركة السياحة الوافدة والطيران، في ظل ما تشهده من تطورات متسارعة.

تعليمات جديدة لشركات السياحة بشأن إلغاء الرحلات وتعذر عودة السائحين

وأوضحت "الغرفة" في خطاب موجّه إلى الممثلين القانونيين لشركات السياحة الأعضاء، أن التطورات الحالية قد يترتب عليها إلغاء أو تعديل بعض حجوزات الطيران الخاصة بالمجموعات السياحية القادمة إلى مصر، أو تعذّر عودة بعض السائحين المتواجدين داخل البلاد إلى دولهم، مؤكدة ضرورة قيام الشركات بإخطار الغرفة على وجه السرعة بكافة التفاصيل المرتبطة بهذه الحالات.

وشددت على أهمية دخول الشركات إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للغرفة، واختيار قسم "بيانات خاصة بالغرفة"، ثم استكمال النماذج المخصصة التي تشمل إخطارًا بتعذّر عودة السائحين إلى بلادهم، وبيانًا بحجوزات المجموعات السياحية التي تم إلغاؤها أو تعديلها.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على المتابعة اللحظية لتطورات الموقف، بما يساهم في تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم الشركات السياحية والحفاظ على انتظام واستقرار الحركة السياحية.

واختتمت غرفة شركات السياحة، كتابها بتوجيه الشكر لشركات السياحة الأعضاء على تعاونهم المستمر، مؤكدة أهمية الالتزام بما ورد في الكتاب الدوري باعتباره أمرًا عاجلًا وضروريًا في هذه المرحلة.

