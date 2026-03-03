مباريات الأمس
الأهلي أم الزمالك؟.. كريم أحمد لاعب ليفربول الشاب يكشف انتماءه

كتب : هند عواد

07:07 م 03/03/2026

كريم أحمد

كشف كريم أحمد، لاعب منتخب مصر للشباب وشباب ليفربول الإنجليزي، انتمائه الكروي.

الأهلي أم الزمالك؟.. كريم أحمد يكشف انتمائه

قال كريم أحمد، في تصريحات عبر راديو أون سبورت: "تشجيع الأهلي أم الزمالك؟ كنت مشجعا لليفربول منذ الصغر وحتى الآن".

وأضاف: "جدتي تشجع الأهلي وجدي يشجع الزمالك، لكنني أحاول البقاء في المنتصف وأتابع الكرة المصرية في منزل جدي".

واختتم: "أشعر بالفخر أنني مصريا، وأحاول التركيز على ديني وقضاء الوقت مع عائلتي".

ليفربول كريم أحمد منتخب مصر الأهلي الزمالك

