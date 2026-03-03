كشف كريم أحمد، لاعب منتخب مصر للشباب وشباب ليفربول الإنجليزي، انتمائه الكروي.

الأهلي أم الزمالك؟.. كريم أحمد يكشف انتمائه

قال كريم أحمد، في تصريحات عبر راديو أون سبورت: "تشجيع الأهلي أم الزمالك؟ كنت مشجعا لليفربول منذ الصغر وحتى الآن".

وأضاف: "جدتي تشجع الأهلي وجدي يشجع الزمالك، لكنني أحاول البقاء في المنتصف وأتابع الكرة المصرية في منزل جدي".

واختتم: "أشعر بالفخر أنني مصريا، وأحاول التركيز على ديني وقضاء الوقت مع عائلتي".

