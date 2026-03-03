الأهلي أم الزمالك؟.. كريم أحمد لاعب ليفربول الشاب يكشف انتماءه
كتب : هند عواد
كريم أحمد
كشف كريم أحمد، لاعب منتخب مصر للشباب وشباب ليفربول الإنجليزي، انتمائه الكروي.
الأهلي أم الزمالك؟.. كريم أحمد يكشف انتمائه
قال كريم أحمد، في تصريحات عبر راديو أون سبورت: "تشجيع الأهلي أم الزمالك؟ كنت مشجعا لليفربول منذ الصغر وحتى الآن".
وأضاف: "جدتي تشجع الأهلي وجدي يشجع الزمالك، لكنني أحاول البقاء في المنتصف وأتابع الكرة المصرية في منزل جدي".
واختتم: "أشعر بالفخر أنني مصريا، وأحاول التركيز على ديني وقضاء الوقت مع عائلتي".
اقرأ أيضًا:
"مبيتأخرش عن حد".. الزمالك يكشف سر منح ممدوح عباس منصبا جديدا
"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟