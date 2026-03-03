مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
21:30

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
21:30

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:15

ليفربول

كأس ملك أسبانيا

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

كومو

- -
22:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

"سألني أنت منين في مصر".. كريم أحمد يكشف كواليس لقائه الأول بمحمد صلاح

كتب : هند عواد

06:43 م 03/03/2026

كريم أحمد لاعب شباب ليفربول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- هند عواد:
تحدث كريم أحمد، لاعب شباب ليفربول ومنتخب مصر، عن بدايته في كرة القدم، وعلاقته بمحمد صلاح، نجم فريق الريدز الأول.

كريم أحمد يتحدث عن صلاح

وقال كريم أحمد في تصريحات عبر راديو أون سبورت: "بدايتي في كرة القدم كانت في فريق والدي، الذي يدربه، وبعدها تابعني كشاف من نادي ليفربول وطلب مني الانضمام للفريق، وكان عمري 7 سنوات".

وأضاف: "قابلت محمد صلاح بعد إحدى مبارياتي مع فريق الشباب، وسألني من أي مكان جئت من مصر، وطلب مني الاستمرار في العمل، وأن أحاول أن أسير على خطاه".
واختتم كريم أحمد: "أتعلم اللغة العربية، وأكثر كلمة أسمعها مع منتخب مصر هي (أرجع)، وزملائي في المنتخب يتحدثون اللغة الإنجليزية، لذلك التواصل بيننا سهل".

اقرأ أيضًا:

"مبيتأخرش عن حد".. الزمالك يكشف سر منح ممدوح عباس منصبا جديدا

"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريم أحمد ليفربول محمد صلاح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
شئون عربية و دولية

سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
السعودية تؤكد حقها الكامل بالرد على استهداف السفارة الأمريكية في الرياض
شئون عربية و دولية

السعودية تؤكد حقها الكامل بالرد على استهداف السفارة الأمريكية في الرياض
"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
شئون عربية و دولية

"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
"أرسلوا بارون".. هاشتاج يُطارد نجل ترامب للمشاركة في حرب إيران
شئون عربية و دولية

"أرسلوا بارون".. هاشتاج يُطارد نجل ترامب للمشاركة في حرب إيران
هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
جنة الصائم

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان