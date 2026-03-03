كتبت- هند عواد:

تحدث كريم أحمد، لاعب شباب ليفربول ومنتخب مصر، عن بدايته في كرة القدم، وعلاقته بمحمد صلاح، نجم فريق الريدز الأول.

كريم أحمد يتحدث عن صلاح

وقال كريم أحمد في تصريحات عبر راديو أون سبورت: "بدايتي في كرة القدم كانت في فريق والدي، الذي يدربه، وبعدها تابعني كشاف من نادي ليفربول وطلب مني الانضمام للفريق، وكان عمري 7 سنوات".

وأضاف: "قابلت محمد صلاح بعد إحدى مبارياتي مع فريق الشباب، وسألني من أي مكان جئت من مصر، وطلب مني الاستمرار في العمل، وأن أحاول أن أسير على خطاه".

واختتم كريم أحمد: "أتعلم اللغة العربية، وأكثر كلمة أسمعها مع منتخب مصر هي (أرجع)، وزملائي في المنتخب يتحدثون اللغة الإنجليزية، لذلك التواصل بيننا سهل".

