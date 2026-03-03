فازت الطالبة الأزهريّة جنى إيهاب بالمركز الأول بمسابقة دبي لحفظ القرآن الكريم، في دورتها ال٢٨.

وقالت جنى عبر صفحتها على فيسبوك:"انتهت رحلتي في (جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم - الدورة 28) بحصولي على المركز الأول بفضل الله، لا يسعني وأنا أغادر منصة التتويج إلا أن أتقدم لكم بوافر الشكر وعظيم الامتنان. إن كلماتكم الطيبة ودعواتكم التي كانت تصلني بظهر الغيب، كانت خير زادٍ لي في هذه الرحلة القرانية جزاكم الله خيرا جميعا وبارك فيكم".

في الوقت نفسه، تقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى ابن دولة التلاوة المتميز، الشيخ عمر علي عوض، بمناسبة فوزه بالمركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل القراء المصريين في المحافل العالمية.

وأعرب وزير الأوقاف عن بالغ اعتزازه بهذا التفوق المشرف، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس ما تتمتع به مدرسة التلاوة المصرية من رسوخ وأصالة، وما تحمله من إرث عريق في إتقان الأداء وحسن التلاوة وجودة الحفظ، وهو امتداد طبيعي لريادة مصر القرآنية عبر عقود طويلة.

ودعا الوزير أن يبارك الله في القارئ الشاب، وأن يوفقه إلى مزيد من التميز والسداد، مشيرًا إلى أن أمثال الشيخ عمر علي عوض يمثلون نموذجًا مشرقًا للشباب المصري الواعد، وبهم تتجدد مسيرة «دولة التلاوة» وتستمر ريادتها في الساحات الدولية.