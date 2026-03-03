تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من توجيه ضربة جديدة لمحاولات الغش التجاري، بعدما ضبطت كميات ضخمة من المواد الغذائية يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل مصنع غير مرخّص بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية صحة المواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط (12 طن مكرونة – 40 طن دقيق أبيض – 1,360 طن خليط دقيق)، جميعها معبأة داخل أجولة دون بيانات تفيد مصدرها أو تاريخ إنتاجها، مع وجود شبهة عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تحفظت القوات على المواد الخام والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، والتي تبيّن أنها مجهولة المصدر وتُستخدم داخل منشأة تعمل بدون ترخيص، تمهيدًا لطرح المنتجات بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.