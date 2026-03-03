إعلان

ضبط 1,412 طن مواد غذائية فاسدة داخل مصنع غير مرخّص بالفيوم

كتب : مصراوي

08:50 م 03/03/2026

المضبوطات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من توجيه ضربة جديدة لمحاولات الغش التجاري، بعدما ضبطت كميات ضخمة من المواد الغذائية يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل مصنع غير مرخّص بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية صحة المواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط (12 طن مكرونة – 40 طن دقيق أبيض – 1,360 طن خليط دقيق)، جميعها معبأة داخل أجولة دون بيانات تفيد مصدرها أو تاريخ إنتاجها، مع وجود شبهة عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية

كما تحفظت القوات على المواد الخام والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، والتي تبيّن أنها مجهولة المصدر وتُستخدم داخل منشأة تعمل بدون ترخيص، تمهيدًا لطرح المنتجات بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شرطة التموين مكرونة دقيق الفيوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا
رياضة محلية

"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة
أخبار وتقارير

"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة
"تعلمنا من الأزمات السابقة".. وزير الصحة لمصراوي: احتياطي الأدوية يكفي
أخبار مصر

"تعلمنا من الأزمات السابقة".. وزير الصحة لمصراوي: احتياطي الأدوية يكفي
لم تبحث موضوع النزاع.. أول تعليق من بيراميدز بعد قرار المحكمة الرياضية
رياضة محلية

لم تبحث موضوع النزاع.. أول تعليق من بيراميدز بعد قرار المحكمة الرياضية
هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
جنة الصائم

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة