قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي يُعد بمثابة إعلان حرب مفتوحة على المسلمين، ولا سيما الشيعة في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن الثأر من مرتكبي هذه الجريمة التاريخية وقادتها واجب وحق مشروع.

وشدد الرئيس الإيراني في تصريحات لوسائل الإعلام، على عزمه الراسخ وإرادته التي لا تلين على مواصلة درب هذا الرجل العظيم، المرشد الأعلى خامنئي، (وفق قوله).

يذكر أن التلفزيون الإيراني قد أعلن رسميًا اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي في غارة إسرائيلية على مقر إقامته بطهران السبت، بعد هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة.