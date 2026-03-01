إعلان

الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي بمثابة إعلان حرب مفتوحة على المسلمين

كتب : محمد جعفر

11:36 ص 01/03/2026

حرب إيران وأمريكا

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي يُعد بمثابة إعلان حرب مفتوحة على المسلمين، ولا سيما الشيعة في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن الثأر من مرتكبي هذه الجريمة التاريخية وقادتها واجب وحق مشروع.

وشدد الرئيس الإيراني في تصريحات لوسائل الإعلام، على عزمه الراسخ وإرادته التي لا تلين على مواصلة درب هذا الرجل العظيم، المرشد الأعلى خامنئي، (وفق قوله).

يذكر أن التلفزيون الإيراني قد أعلن رسميًا اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي في غارة إسرائيلية على مقر إقامته بطهران السبت، بعد هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة.

الحرب على إيران هجمات إيران إيران وأمريكا هجمات على الخليج مقتل خامنئي

