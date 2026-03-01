إعلان

إيران تشن موجة جديدة من الضربات.. ودوي انفجارات قوية في إسرائيل

كتب : مصراوي

10:43 ص 01/03/2026

حرب إيران وأمريكا

شنت إيران موجة جديدة من الضربات في جميع أنحاء الشرق الأوسط صباح الأحد، كما سُمعت دوي انفجارات في العديد من العواصم والمدن الكبرى وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية".

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن "موجة سادسة" من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على إسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة، وفقًا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع جاهزة للعمل، فيما دوت صفارات الإنذار بقوة في أنحاء وسط وجنوب إسرائيل.


وأفادت بلدية تل أبيب، أن 40 مبنى تضرروا بدرجات متفاوتة نتيجة سقوط صاروخ الليلة الماضية، فيما جرى إيواء أكثر من 200 من السكان في 3 فنادق، بعد إخلائهم من منازلهم المتضررة.

