تترقب الجماهير المصرية والعربية اللقاء المنتظر الذي يجمع بين منتخبي مصر والسنغال، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة مصر والسنغال

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب بن بطوطة.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر والسنغال

ويمكن للجماهير المصرية متابعة المباراة عبر القناة الجزائرية الأرضية الأولى، من خلال ضبط التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي