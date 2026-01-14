مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

تردد القناة المجانية الناقلة مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

03:09 ص 14/01/2026 تعديل في 03:10 ص
تترقب الجماهير المصرية والعربية اللقاء المنتظر الذي يجمع بين منتخبي مصر والسنغال، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة مصر والسنغال

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب بن بطوطة.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر والسنغال

ويمكن للجماهير المصرية متابعة المباراة عبر القناة الجزائرية الأرضية الأولى، من خلال ضبط التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ماتش مصر والسنغال على قناه ايه هل قناه الجزائريه الارضيه تذيع مباراه مصر والسنغال مباراة مصر والسنغال موعد مباراة مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية

