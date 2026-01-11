صلاح على موعد مع الثأر من ساديو ماني.. تقارير إنجليزية تكشف التفاصيل

بعد تألقه مع الجزائر.. لوكا زيدان يتلقى عرضًا أوروبيًا

سلطت تقارير صحفية إنجليزية الضوء على المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر والسنغال، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويأتي هذا الاهتمام بعد تأهل منتخب مصر إلى المربع الذهبي، عقب فوزه المثير على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت إثارة كبيرة، وسجل خلالها محمد صلاح الهدف الثالث للفراعنة مستفيدًا من تمريرة حاسمة قدمها إمام عاشور.

وذكرت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية أن محمد صلاح يدخل مواجهة السنغال بدافع خاص، حيث يسعى للثأر من زميله السابق في ليفربول، ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، بعد سلسلة من الإخفاقات السابقة أمامه على الصعيد القاري والدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح تعرض لخيبة أمل مزدوجة أمام السنغال، كان آخرها في تصفيات كأس العالم 2022، بعدما فشل منتخب مصر في حجز بطاقة التأهل عقب الخسارة بركلات الترجيح.

وسبق ذلك اللقاء مواجهة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021، التي انتهت بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يحسم منتخب السنغال اللقب لأول مرة في تاريخه بالفوز 4-2 بركلات الترجيح، حيث سجل ساديو ماني الركلة الحاسمة، بينما لم يسدد محمد صلاح ركلته بعد حسم النتيجة.

وفي الشهر التالي، تجدد الصدام بين المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث ابتسمت ركلات الترجيح مجددًا للسنغال، وفاز بنتيجة 3-1، بعدما سجل ماني الركلة الحاسمة، في حين أهدر محمد صلاح ركلة الجزاء الأولى لمصر وسط جدل كبير.

كما لفتت الصحيفة إلى أن علاقة محمد صلاح وساديو ماني لم تكن مثالية رغم زمالتهما الطويلة في ليفربول، حيث ظهرت بعض الخلافات بينهما، أبرزها في مباراة بيرنلي عام 2019، عندما أبدى ماني اعتراضه على قرار صلاح بالتسديد بدلًا من تمرير الكرة له في فرصة محققة.