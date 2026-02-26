مسؤول روسي: موسكو قادرة على تدمير أي شحنة سلاح نووي متجهة إلى أوكرانيا

قال نائب رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوراسي والعلاقات مع المواطنين في الخارج فيكتور فودولاتسكي إن روسيا تمتلك القدرة على تدمير أي شحنة أسلحة نووية قد تُرسل إلى أوكرانيا أثناء نقلها، في حال تحقق مثل هذا السيناريو.

وأوضح فودولاتسكي، في تصريحات للصحفيين في موسكو:" أن السلاح النووي ليس إبرة في كومة قش"، مؤكدًا أنه سيتم تدميره قبل وصوله إلى أوكرانيا.

وأضاف:" لدينا جميع الموارد اللازمة لذلك. سنحمي أراضينا من استخدام السلاح النووي، وسنضطر إلى تدميره في النقطة الأخيرة التي يمر بها قبل تسليمه إلى كييف".