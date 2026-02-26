إعلان

مسؤول روسي: موسكو قادرة على تدمير أي شحنة سلاح نووي متجهة إلى أوكرانيا

كتب : مصراوي

01:59 م 26/02/2026

مجلس الدوما الروسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال نائب رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوراسي والعلاقات مع المواطنين في الخارج فيكتور فودولاتسكي إن روسيا تمتلك القدرة على تدمير أي شحنة أسلحة نووية قد تُرسل إلى أوكرانيا أثناء نقلها، في حال تحقق مثل هذا السيناريو.

وأوضح فودولاتسكي، في تصريحات للصحفيين في موسكو:" أن السلاح النووي ليس إبرة في كومة قش"، مؤكدًا أنه سيتم تدميره قبل وصوله إلى أوكرانيا.

وأضاف:" لدينا جميع الموارد اللازمة لذلك. سنحمي أراضينا من استخدام السلاح النووي، وسنضطر إلى تدميره في النقطة الأخيرة التي يمر بها قبل تسليمه إلى كييف".

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الدوما الروسي موسكو سلاح نووي أوكرانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار عاجل من القضاء في اتهام سارة خليفة بتهريب هاتف داخل السجن
حوادث وقضايا

قرار عاجل من القضاء في اتهام سارة خليفة بتهريب هاتف داخل السجن
علامات صامتة تدل على اضطراب هرمون التوتر في الجسم.. احذرها
نصائح طبية

علامات صامتة تدل على اضطراب هرمون التوتر في الجسم.. احذرها
نصائح بسيطة للتغلب على رائحة الفم خلال رمضان
رمضان ستايل

نصائح بسيطة للتغلب على رائحة الفم خلال رمضان
الرئيس السيسي يلتقي قيادات شركتي "سكاتك" و"إنفجين إنرجي" -(صور)
أخبار مصر

الرئيس السيسي يلتقي قيادات شركتي "سكاتك" و"إنفجين إنرجي" -(صور)

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
أخبار البنوك

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
أحكام رادعة للحًكَم العام والمنقذين في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"