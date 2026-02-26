"التحية النازية".. طرد مشجع من مباراة ريال مدريد وبنفيكا

تعرض مشجع لريال مدريد للطرد من مباراة الفريق ضد بنفيكا، التي أقيمت مساء أمس، في إياب الملحق المؤدي إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه قبل بداية مباراة ريال مدريد وبنفيكا، التقطت الكاميرات مشجعا في مدرج " Grada Fan"، يؤدي التحية النازية.

وأضافت الصحيفة: "أفراد أمن ريال مدريد تحركوا فورا وتم تحديد هوية المشجع وطرده من الملعب، قبل انطلاق المباراة.

واختتمت: "ريال مدريد فتح تحقيقاً تأديبياً فورياً لتحديد الإجراءات المناسبة وفقاً للوائح الداخلية للنادي".

وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ16، بعد الفوز على بنفيكا في مباراة الإياب، بثنائية مقابل هدف، فيما انتهت مباراة الذهاب بفوز المرينجي بهدف نظيف.

