"تفويلة" تطلق منظومتها الرقمية لسداد رسوم الطرق والموازين لعربات النقل

أعلنت شركة "تفويلة (Tafweela)"، المنصة المصرية العاملة في حلول إدارة مدفوعات أساطيل النقل والخدمات اللوجستية، إطلاق خدمتها لرقمنة مدفوعات بوابات الطرق والموازين في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تتاح بشكل متكامل لشركات أساطيل النقل والأفراد من أصحاب الشاحنات على حد سواء.

وبحسب بيان اليوم، تتيح "تفويلة" سداد رسوم الطرق والموازين لسيارات النقل بمختلف أنواعها، والمملوكة للشركات والأفراد، عبر تقنية الاتصال قريب المدى "NFC"، مما يساهم في التحول من التعاملات النقدية التقليدية إلى حلول رقمية ذكية في واحد من أكثر القطاعات حيوية في الدولة.

وتستهدف الخدمة إحداث طفرة في كفاءة العمليات اللوجستية، حيث تمكن الشاحنات وأساطيل النقل من العبور السلس والآمن عبر أكثر من 300 بوابة رسوم "كارتة" تغطي كافة المحاور والطرق القومية.

وتساهم رقمنة المدفوعات في تحويل رسوم الطرق من عبء إداري إلى ميزة تنافسية، حيث تمثل هذه الرسوم حصة مؤثرة تتراوح بين 10% إلى 15% من إجمالي مصروفات التشغيل، ومن خلال حلول "تفويلة"، يصبح بإمكان الشركات ضبط نفقاتها بدقة متناهية، مما ينعكس مباشرةً على تحسن الربحية واستدامة العمليات.

وفي سياق هذا الإطلاق، أكد مروان الشايب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تفويلة"، أن الشركة تهدف من خلال هذه المنظومة إلى القضاء نهائيًا على التحديات المرتبطة بإدارة "الكاش" وتسوية المصروفات الورقية المرهقة.

وأوضح الشايب أن المنظومة توفر مدفوعات فورية وآمنة عبر تقنيات حديثة تقلل زمن التوقف عند البوابات، مع توفير لوحة بيانات ذكية تمكن الشركات من المتابعة اللحظية لعمليات الدفع، مما يعزز الرقابة والشفافية ويحد من فرص الاحتيال أو الهدر المالي.