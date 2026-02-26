روني يساند نجله في مباراة مانشستر يونايتد تحت 18 عاماً (صور)

حقق فريق مانشستر يونايتد تحت 18 عاماً فوزاً عريضاً على ديربي كاونتي بنتيجة 6-1، في اللقاء الذي أقيم عصر الأربعاء بمجمع كارينجتون التدريبي.



وشهدت المباراة مساندة النجم الإنجليزي السابق واين روني، لنجله كاي الذي يلعب في صفوف الشياطين الحمر.



ولقطت عدسات الملعب روني وهو يستمتع بمشروب ساخن مع مدافع أولد ترافورد السابق جون أوشيه الذي لا يزال يعمل مع مؤسسة يونايتد ويعمل كمساعد لمنتخب جمهورية أيرلندا.

وكان الجهاز الفني لليوناتيد دفع بكاي روني صاحب الـ16 عاماً في الدقيقة 70، في وقت كان فيه الفريق متقدماً بنتيجة 4-1.



وكان كاي قدم أداءً قوياً في وقت سابق مع فريق تحت 16 عاماً، كما شارك في الفوز المثير بنتيجة 4-6 على نورويتش سيتي في نصف نهائي كأس الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأشارت تقارير صحفية خلال الأيام أن النادي عرض على كاي منحة دراسية جديدة بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني سنوياً ضمن مجموعة قوية تضم 13 لاعباً شاباً.

وبفوز اليوم، رفع مانشستر يونايتد تحت 18 عاماً رصيده إلى ثماني انتصارات متتالية في جميع المسابقات، ويستعد لمواصلة السلسلة عندما يواجه وست هام تحت 18 عاماً الأربعاء المقبل في منافسات كأس الدوري الإنجليزي الممتاز.