أرعب الخصوم.. لاعب الأهلي السابق ينتقل إلى مصافي الشمال العراقي

أعلن نادي مصافي الشمال العراقي التعاقد مع أحمد صلاح، لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة والأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، حتى نهاية الموسم.

وكان أحمد صلاح فسخ تعاقده مع السويحلي الليبي، في ديسمبر الماضي، بسبب أزمة مع المشرف على الكرة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مصافي الشمال العراقي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة أحمد صلاح، وكتب: "ما إن حطت قدماه في أرض بلده الثاني حتى أرعب الخصوم، صفقة الموسم، أنه الفرعون أحمد صلاح، كأنه ولد في (بيجي )".

واختتم: "تأقلم مع اللاعبين في غضون 48 ساعة، ليست لقلقة لسان بل أثبت ذلك اليوم أمام الغريم التقليدي غاز الجنوب بعد أن كان هرماً أمام ضربات المنافس ونسراً في التحليق والتنقيط في المباراة حتى كانت النتيجة ثلاثة أشواط نظيفة وتأكيد الصدارة وإبعاد الملاحق، بقوة الفرعون صلاح".

اقرأ أيضًا:"غياب دونجا اقتراب رونالدو من الـ100".. النصر يكتسح النجمة بخماسية ويتصدر دوري روشن



عملت اللي معملوش صلاح وبشتغل على توكتوك".. بطل عالم في رفع الأثقال يثير الجدل



